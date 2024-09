La confesión más íntima de Marcela Tauro sobre Adrián Suar

Y aunque inmediatamente aclaró que el chueco le encanta "de la boca para afuera" y que no sabe "si pasaría algo", Maju Lozano aseguró que las declaraciones de Tauro eran un verdadero "batacazo" y "un declaración divina".

En tanto, mientras aseguraban que esas declaraciones eran todo un título, Marcela Tauro reaccionó y le pidió a Santiago del Moro, que estará al frente de la conducción de lo premios: "pero vos no digas nada, porque vos sos capaz de decir ahí arriba del escenario...", a pesar de que el rubio se ofreció para hacerle "la segunda".

"Le decís 'sos el amor de mi vida' Adrián", le aconsejó entonces Del Moro, entre sorprendido y divertido, al tiempo que Tauro -experta conocedora del medio- aseguró: "Él me la sigue. Con tal de hacer prensa, me la sigue".

"¡Qué linda pareja!", insistió entre tanto Maju Lozano todavía sorprendida por la confesión de su compañera, pero Tauro terminó reflexionado dubitativa: "No sé si sería linda, porque somos los dos del medio... dos con maquillaje. Aparte arianos los dos". Y aseguró que se dio cuenta que está "en una etapa como Edith (Hermida)". "No estoy para un touch and go", concluyó firme.

Premios Martín Fierro 2024: cómo será la transmisión que hará Telefe

El próximo lunes 9 de septiembre llega a Telefe la Gran Fiesta de la Televisión Argentina, los Premios Martín Fierro 2024. El principal galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA) reunirá a las figuras más destacadas, en el evento más importante del año.

Será un día muy especial con los Martín Fierro como gran protagonista, atravesando toda la programación del canal de la pelotas, desde A la Barbarossa, Ariel en su salsa, El noticiero de la Gente y Cortá por Lozano, con contenidos exclusivos sobre la ceremonia más esperada.

Desde las 17 hs, una gran cobertura de la mano de un gran equipo. La previa con Noe Antonelli y Pía Shaw, con un recorrido por cada rincón del Hilton Buenos Aires con los preparativos de la gran fiesta de la televisión. Iván de Pineda y La China Ansa, Robertito Funes y Sol Pérez, y Priscila Crivo, en tres posiciones clave, serán los encargados de descubrir cada uno de los looks y entrevistar a los invitados que desfilarán en una Alfombra deslumbrante, para disfrutar de la creatividad y el glamour de las figuras más importantes del espectáculo.

A las 21 hs. comenzará la Gran Fiesta de la Televisión, con la conducción de Santiago del Moro. La noche más esperada del año que consagrará a las mejores producciones y talentos de 2023. Una gala espectacular, con muchas sorpresas, homenajes conmovedores, y las celebridades de la televisión reunidas en una noche dorada.