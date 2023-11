La intempestiva reacción de Paula Chaves: abandonó una nota cuando le nombraron a Zaira Nara

Embed

"¿Siguen distanciadas?", quiso saber el cronista del ciclo de El Trece. "No hablo del tema", advirtió Paula. "No me vas a remar ni una pregunta, ¿no?", exclamó el notero. "Ya hablé demasiado. Ya está, no tengo más nada para decir", remarcó la figura.

"¿Y con Filipa pudieron recomponer la relación?", continuó el periodista. "No tengo más nada para decir. Está todo bien. Es un tema cerrado", insistió la modelo.

"Me imagino que una amistad de tantos años....", siguió el cronista. "No tengo más nada que decir. Ya está. Me agota", expresó Paula y se retiró de la entrevista.

La terminante actitud de Paula Chaves cuando le preguntaron por Zaira Nara en una nota

Semanas atrás, en el Bailando 2023, Paula Chaves estuvo ocupando la silla de Pampita como jurado. En medio de las grabaciones, Intrusos (América) decidió hacerle una nota y la modelo abandonó el móvil cuando mencionaron a su ex amiga, Zaira Nara.

“Se te citó a vos y Zaira por lo que había pasado entre Kennys Palacios y un integrante del streaming...", comenzó diciendo el cronista y Paula contestó: "Con Mariano de la Canal. Yo lo que dije es que no hace falta pelearse, uno puede tomar diferentes caminos en la vida pero no pelearse".

“Y ahí te dijeron que vos sabes, por Zaira…”, deslizó el periodista. “Pero si yo lo dije, claro. No hay que pelearse”, siguió la modelo.

En eso, el movilero intentó entrar en el tema de su distanciamiento con la hermana de Wanda, y fue ahí cuando Paula decidió irse de la nota y disparó: “No basta, por Dios, chau. Siempre me preguntan y me preguntan, chau".