La confesión de Paulo Kablan tras presentar su nieta: "Esta nena me tiene enloquecido"

Paulo Kablan y nieta 1.jpg Paulo Kablan y su nieta Paulina, que en noviembre cumplirá sus primeros 2 años.

"Ser abuelo es mejor que ser padre y esta nena me tiene enloquecido" afirmó Paulo Kablan desde su cuenta de Instagram mostrándose junto a Paulina dejando al descubierto lo feliz que lo hace su abuelazgo. En tanto, en diálogo con la revista Pronto, el periodista contó que la nena cumple 2 años en noviembre y que está en plena etapa de aprendizaje del habla. "Se la pasa hablando todo el tiempo, algunas palabras se le entienden y por momentos no sabemos qué nos está diciendo porque habla en idioma bebé", explicó.

"Con Edith (su mujer) estamos enloquecidos con Paulina. Algunos días vive con nosotros, incluso cuando Diego está trabajando como fotógrafo del Congreso se queda en casa... Estamos todo el día jugando con ella. Llegó para alegrarnos, estamos enloquecidos", agregó y finalizó asegurando que "Ser abuelo es distinto porque es como ser papá pero solo en las cosas buenas. Es mucho más lindo que ser padre. Me lo decían algunos que ya eran abuelos pero hasta que no lo experimentás, no lo comprobás. Es un antes y un después ser abuelo".

Paulina nita KAblan.jpg Paulina, la nietita del periodista Paulo Kablan.

Paulo Kablan sobre Gerardo Rozín: "¡Mi amigo, qué tristeza!"

En marzo de este año, el periodista de policiales Paulo Kablan despidió con mucho dolor al conductor, productor y periodista Gerardo Rozín con quien compartió años programa tras conocerse su muerte.

Desde las redes sociales, muchos famosos y ex compañeros de Gerardo lo recordaron con palabras de mucho cariño. Y uno de ellos fue el periodista de policiales, Paulo Kablan, ex compañero de ciclo en Telefe.

"Gerardo, mi amigo!! Que tristeza!!! Gracias por todo!!! Hace un par de semanas, con el pretexto de la nueva temporada de Relatos Criminales, pudimos hablar de la vida y las familias. QEPD", indicó Kablan en Twitter.

paulo kablan 2.jpg Paulo Kablan despidió a Gerardo Rozín desde sus redes sociales.

Luego, en Instagram también compartió una serie de posteos para recordar a Gerardo: "Gerardo, mi amigo!!! Qué tristeza!!! QEPD", remarcó el periodista.