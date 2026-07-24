Catherine Fulop habló de la distancia con Gabriela Sabatini: "Ninguna señal"

"¿Eso no ayudó a unir con Gaby o tener una charla o un mensajito?", le consultó la cronista acerca de la tensión con Gabriela Sabatini. A lo que Fulop remarcó con prudencia y confirmando la distancia con la extenista: "La verdad que no quiero hablar de ella ni eso, no hubo ninguna señal".

"Yo creo que al lado de uno están las personas que te quieren y quieren estar“, agregó contundente. Y dejó en claro que en un futuro se podría dar ese acercamiento: "Yo creo que sí, ojalá se puede recomponer. Pero primero hay que hablar no, yo lo transité".

Cómo hace Catherine Fulop para ayudar a Oriana Sabatini en la crianza de Gia

Catherine Fulop compartió en los últimos días distintos momentos de su vida familiar que dejaron en evidencia el rol activo que cumple en la crianza de su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La actriz construyó un lugar de abuela respetuosa y de contención afectiva: acompaña, escucha y se actualiza sobre prácticas de crianza. En entrevistas contó que se siente “derretida” por Gia y que procura ser un apoyo para Oriana sin invadir decisiones, priorizando los tiempos y las necesidades de la familia joven.

En los últimos días, la actriz mostró en Instagram parte de la organización que armó en su casa para conservar leche materna destinada a la alimentación de la pequeña.

En sus publicaciones se la vio junto a una especialista en lactancia, donde enseñó cómo guarda y clasifica las bolsas en el freezer, todas correctamente rotuladas y dispuestas para su uso según las necesidades del día a día.

Así dejó ver una postura basada en el acompañamiento respetuoso y la adaptación constante, priorizando el aprendizaje y evitando imponer criterios rígidos.

Tanto en redes como en distintas entrevistas, se refleja una forma de crianza compartida, más flexible y enfocada en las necesidades reales de la madre y la bebé, construida desde el diálogo y la colaboración entre generaciones.