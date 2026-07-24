Catherine Fulop habló de la distancia con Gabriela Sabatini: "Ninguna señal"

El conflicto en la familia Sabatini quedó en evidencia cuando Gabriela Sabatini fue la gran ausente al casmiento de Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala en 2024.
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La actriz Catherine Fulop habló en LAM del nulo diálogo que mantienen con Gabriela Sabatini y qué actitud tomó tras el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini.
El conflicto en la familia Sabatini quedó en evidencia cuando Gabriela Sabatini fue la gran ausente al casmiento de Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala en 2024.
Lo cierto es que pasado el tiempo, Catherine Fulop se refirió a cómo se encuentra la situación con la extenista y qué actitud tomó tras el nacimiento de Gia, hija de Oriana y Paulo.
En una entrevista con el programa LAM (América Tv), la actriz fue consultada por la relación con la destacada exdeportistsa y remarcó que la situación sigue sin ningún cambio con respecto al pasado.
"Oriana otra vez se vuelve a ir. Pero la verdad que como siempre digo tener un nieto ha sido como la frutilla de la torta, para la familia ha sido una alegría muy grande", dijo Catherine Fulop feliz por el nacimiento de su nieta.
"¿Eso no ayudó a unir con Gaby o tener una charla o un mensajito?", le consultó la cronista acerca de la tensión con Gabriela Sabatini. A lo que Fulop remarcó con prudencia y confirmando la distancia con la extenista: "La verdad que no quiero hablar de ella ni eso, no hubo ninguna señal".
"Yo creo que al lado de uno están las personas que te quieren y quieren estar“, agregó contundente. Y dejó en claro que en un futuro se podría dar ese acercamiento: "Yo creo que sí, ojalá se puede recomponer. Pero primero hay que hablar no, yo lo transité".
Catherine Fulop compartió en los últimos días distintos momentos de su vida familiar que dejaron en evidencia el rol activo que cumple en la crianza de su nieta Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.
La actriz construyó un lugar de abuela respetuosa y de contención afectiva: acompaña, escucha y se actualiza sobre prácticas de crianza. En entrevistas contó que se siente “derretida” por Gia y que procura ser un apoyo para Oriana sin invadir decisiones, priorizando los tiempos y las necesidades de la familia joven.
En los últimos días, la actriz mostró en Instagram parte de la organización que armó en su casa para conservar leche materna destinada a la alimentación de la pequeña.
En sus publicaciones se la vio junto a una especialista en lactancia, donde enseñó cómo guarda y clasifica las bolsas en el freezer, todas correctamente rotuladas y dispuestas para su uso según las necesidades del día a día.
Así dejó ver una postura basada en el acompañamiento respetuoso y la adaptación constante, priorizando el aprendizaje y evitando imponer criterios rígidos.
Tanto en redes como en distintas entrevistas, se refleja una forma de crianza compartida, más flexible y enfocada en las necesidades reales de la madre y la bebé, construida desde el diálogo y la colaboración entre generaciones.