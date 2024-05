La conmovedora lucha de Ariel Diwan por ver a Ian, su hijo del corazón: qué le dice Gisela Bernal

"Ian va a crecer y seguramente nos vamos a juntar. Hace diez años que no lo veo. El único tema para arreglar con Gisela es lo de la casa. Van a rematar el 50 por ciento que no se tengo absolutamente nada que ver", dijo conmovido.

"Ella (Bernal) no quería que haya una revinculación, me junté con ella tres veces y hablábamos, lo que pasa es que siempre tenía problema con sus abogados y me llamaba para que yo se lo solucione", explicó Ariel Diwan.

Y sobre los problemas económicos de su ex, comentó: "En un juicio laboral que perdió conmigo se le hizo una pelota enorme de plata pero que no es para mí, es para mis abogados. Sus primeros abogados le embargaron la casa por 125 mil dólares y el otro juicio que perdió otros 125".

"Me dijo que tenía razón cuando le dije en su momento que arreglemos. Esa casa la pagué entera y hace diez años que están viviendo ellos en mi casa", aseguró.

Y sobre los años que lleva sin poder ver a Ian, Diwan comentó con dolor: "Estoy para el or.. pasaron diez años y sigo esperando. Si tengo que esperar que lo resuelva la madre, eso no va a pasar nunca. Ella me dice que ya va a llegar el momento y está claro que era mentira".

"No lo vi nunca más. Yo no tengo ningún derecho (sobre Ian), esto tiene que ser de buena voluntad", finalizó.

Este jueves en Socios del espectáculo contaron detalles de la feroz disputa entre Ariel Diwan y Gisela Bernal por una propiedad valuada en 800 mil dólares, donde actualmente vive la bailarina con su madre.

El periodista Matías Vázquez mencionó que, cuando se concrete la venta, la casa deberían dividirse en partes iguales. "Ahí viven Gisela con su mamá y su hermana. La casa sale 800 mil dólares y se divide en dos partes iguales, 400 mil dólares serían para Diwan y los otros 400 mil para Gisela. La parte de ella tiene 8 embargos de 125 mil dólares", detalló.

En diálogo con el ciclo de El Trece, Ana Rosenfeld, abogada de Diwan, confirmó lo dicho por el panelista: "En cualquier momento sale a remate por la deuda que sé que ella mantiene con los abogados pero sino, era la ley natural: mitad cada uno".

Al finalizar, la jurisca advirtió que su defendido no tienen ninguna deuda, situación que sí atraviesa Bernal. "La casa es mitad de cada uno, menos las deudas. Diwan tiene mucha creencia a favor de él por juicios que ganó. Ella tendrá que pagar la deuda de sus profesionales. Lo único que sale a remate es la mitad de Gisela, no lo de Diwan. Él no le debe nada a nadie", cerró.