Se conoció qué pasara con la casa de 800 mil dólares que se disputan Gisela Bernal y Ariel Diwan

En diálogo con el ciclo de El Trece, Ana Rosenfeld, abogada de Diwan, confirmó lo dicho por el panelista: "En cualquier momento sale a remate por la deuda que sé que ella mantiene con los abogados pero sino, era la ley natural: mitad cada uno".

Al finalizar, la jurisca advirtió que su defendido no tienen ninguna deuda, situación que sí atraviesa Bernal. "La casa es mitad de cada uno, menos las deudas. Diwan tiene mucha creencia a favor de él por juicios que ganó. Ella tendrá que pagar la deuda de sus profesionales. Lo único que sale a remate es la mitad de Gisela, no lo de Diwan. Él no le debe nada a nadie", cerró.

Gisela Bernal reveló si su hijo Ian se enteró del tremendo conflicto que tuvo con Ariel Diwan

Gisela Bernal tuvo hace varios años un tremendo conflicto con Ariel Diwan, quien en ese momento era su pareja, al enterarse tras un examen de ADN que Ian no era su hijo sino de Francisco Delgado.

El conflicto estalló en la televisión con durísimos cruces entre los dos y en la Justicia hace unos ocho años y en charla con Pronto, la bailarina reveló si en la actualidad su pequeño hijo se enteró de aquel gran conflicto que tuvo con el empresario.

“No mira ni pregunta (su hijo). Su enfoque está en otras cosas, más de su edad, lo cual me pone muy contenta. Todo ya está charlado, porque hemos hablado de todo, de repente me doy cuenta de que no lo necesita. Y si tiene inquietudes, viene, me plantea el tema y lo conversamos”, aseguró Gisela Bernal al respecto.

Y además aseguró que, si hijo en algún momento lo requiere, está dispuesta a despejarle todo tipo de dudas sobre lo que sucedió por aquel entonces y sus orígenes.

“Siempre estoy y no tengo ningún drama en charlar lo que sea. Tenemos ese vínculo de diálogo desde siempre. Somos tan pegotes, que nos tenemos siempre e incondicionalmente. Si bien mi mamá está siempre presente, Ian y yo somos una sola cosa, como un bloque”, explicó la bailarina.