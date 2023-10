La conmovedora reflexión de Wanda Nara sobre el vínculo con sus hijos en medio de su enfermedad

Durante su estadía en el país, compartió en sus redes sociales que fue tapa de la revista junto a la conductora de Bailando con Le Stelle, Milly Carlucci, y aseguró que su participación en el certamen es compatible con su estado salud.

"El doctor Pavlovsky me cuida desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer. El esfuerzo, la tensión, la competencia y el entrenamiento, puedo manejarlo", explicó.

A su vez, hizo referencia a su rol como mamá en un momento tan delicado y expresó: "También estoy acá para enviarle un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en casa, que puedo saltar o hacer piruetas. Espero que entiendan que las mamás son invencibles".

Wanda Nara confirmó que su regreso al país está vinculado a problemas de salud: "Es difícil"

Wanda Nara llegó hace unos días a la Argentina y rompió el silencio sobre su salud en una nota para el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, donde estaba acompañada por su marido, Mauro Icardi.

“Es difícil hablar porque no sabés si te van a entender”, explicó la conductora en la nota que le hizo Walter Leiva, que en medio de sus días en el país se refirió a los próximos pasos a seguir con respecto a su tratamiento y en el ámbito laboral.

“De salud estoy bien”, comentó Wanda Nara. Y sobre todo lo que se generó en torno a las noticias de salud, comentó: “Tampoco fui yo. Por eso a veces la gente es mala, que dice que hablo y hablo, pero yo no hablé, contaron ustedes, pero no pasa nada”.

Y ante la pregunta de si su vuelta a la Argentina es por una continuidad del tratamiento, la mediática afirmó: “Sí, vine para eso, pero todo bien”.

Y en cuanto a los rumores de crisis y separación con Mauro Icardi, Wanda fue tajante: “Mil veces, ya mucho tiempo que dicen esas cosas, estoy acostumbrada”.

“Tengo contrato con Telefe que lo firmé la semana pasada y seguramente volvamos con Masterchef”, aclaró sobre su futuro televisivo en el país.

Y en cuanto a su reencuentro con el cantante de cumbia 420 L-Gante, comentó a qué se debió: “Estuve haciendo algo que dentro de poquito van a ver, se viene algo nuevo con la música”.