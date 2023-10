Kennys Palacios reveló el motivo por el que Wanda Nara no habla de su enfermedad

"Dijiste el otro en la previa que los médicos de acá le están monitoreando el tratamiento allá", agregó Ángel de Brito y Kennys aseguró: "Si, una vez por semana siempre".

Por otra parte, Ángel le consultó sobre la decisión de Wanda de no hablar acerca su enfermedad y Kennys reveló las razones del silencio de su amiga. "Para mi no está preparada y no estuvo preparada porque fue un bombazo que alguien lo dijo por ella. Ese día yo estaba en su casa con los nenes y que el mayor venga y nos pregunté, '¿es verdad lo que se está diciendo de mamá?' Es fuerte", sostuvo.

Por último, habló de como la anímicamente y de forma alentadora afirmó: "Está bien, al principio fue chocante, como lo fue para todos pero creo que Wanda sabe cómo afrontar las cosas".

El conmovedor gesto de Wanda Nara a Kennys Palacios en la pista del Bailando 2023

Este viernes Kennys Palacios se presentó en la pista del Bailando 2023 para la tercera ronda y la producción lo sorprendió con un especial saludo de su amiga, Wanda Nara.

Si bien la conductora, no pudo hacerse presente en el estudio, quiso demostrarle su apoyo públicamente a Kennys través de un video en el cual manifestó conmovedoras palabras.

"Kenchu te quiero mandar un beso enorme, estás bailando increíble. Superaste las expectativas, vamos con todo estoy siempre viendo y sabes que te apoyo un montaron te quiero un montón besos a mi bailarín favorito", expresó la conductora.

Tras el video, Marcelo le preguntó al participante por la salud de Wanda y el mismo aseguró: “Está bien, la verdad que está bien. Está haciendo el tratamiento allá pero con doctores argentinos. Ahora viene para seguir con sus estudios pero todo bien”.