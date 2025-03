La contundente actitud de Young Miko ante la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Lo cierto es que ante unas semanas de silencio, Young Miko reapareció en las redes sociales y se conoció qué hizo el mismo día que Tini se mostraba muy cerca de Rodrigo.

younk miko posteo desde paris cuando tini stoessel blanqueo reconciliacion con rodrigo de paul.jpg

La cantante de Puerto Rico compartió desde su cuenta en Instagram una serie de fotos desde Francia: "Merci, París", expresó junto a la galería con distintos momentos de sus días en ese país.

La joven fue allí a disfrutar de la semana de la moda al igual que Tini pero no coincidieron en el evento que reunió a importantes figuras mundiales.

Además, Young Miko compartió el video de la nueva canción, Woahh, que habla del desamor el mismo día que Tini blanqueaba la nueva oportunidad con el futbolista, tema que anunció con emojis de corazones cubiertos con vendas reflejando quizá su actual estado anímico.

¿Está sufriendo por Tini y la reconciliación con Rodrigo De Paul?

younk miko posteo desde paris cuando tini stoessel blanqueo reconciliacion con rodrigo de pau4.jpg

younk miko posteo desde paris cuando tini stoessel blanqueo reconciliacion con rodrigo de paul 2.jpg

younk miko posteo desde paris cuando tini stoessel blanqueo reconciliacion con rodrigo de paul 3.jpg

La pregunta al hueso de Ángel de Brito a Yanina Latorre sobre la sexualidad de Tini Stoessel

Yanina Latorre tiene línea directa con el entorno de Tini Stoessel. La angelita siempre maneja información de primera mano sobre la estrella del pop.

Anoche, en LAM, América Tv, Ángel de Brito descolocó a la panelista con una pregunta al hueso sobre la sexualidad de la ex chica Disney. El conductor hizo referencia a los rumores de romance que circularon entre Tini Stoessel y Young Miko.

"Tini y De Paul están reconciliados? ¿Volvieron?", indagó Ángel. "Te juro que no tengo ni idea. Pregunté y todo el mundo me dice que no, que no saben", argumentó la angelita.

De inmediato, el conductor fue por más. "¿Tini es lesbiana?", lanzó. "¡No!", contestó Yanina. "¿No estaba saliendo con Young Miko?", retrucó el periodista."Eso no quiere decir que seas lesbiana. Por ahí te gusta todo", opinó la rubia.

"Si salís con una chica...", señaló el dueño de las noches de América. "Es una generación que hace la que se le canta", explicó la angelita.