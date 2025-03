La pregunta al hueso de Ángel de Brito a Yanina Latorre sobre la sexualidad de Tini Stoessel

El conductor hizo referencia a los rumores de romance que circularon entre Tini Stoessel y Young Miko.

"Tini y De Paul están reconciliados? ¿Volvieron?", indagó Ángel. "Te juro que no tengo ni idea. Pregunté y todo el mundo me dice que no, que no saben", argumentó la angelita.

De inmediato, el conductor fue por más. "¿Tini es lesbiana?", lanzó. "¡No!", contestó Yanina. "¿No estaba saliendo con Young Miko?", retrucó el periodista. "Eso no quiere decir que seas lesbiana. Por ahí te gusta todo", opinó la rubia.

"Si salís con una chica...", señaló el dueño de las noches de América. "Es una generación que hace la que se le canta", explicó la angelita.

Embed

Alejandro Stoessel enfrentó los rumores de reconciliación entre Tini y Rodrigo De Paul

En los últimos días se vitalizaron imágenes de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul caminando juntos por las calles de Madrid e inmediatamente comenzaron los rumores que señalaban una reconciliación.

Con todo el revuelo que esto generó, desde Intrusos (América) se comunicaron con el padre de la cantante, Alejandro Stoessel, quien rompió el silencio acerca de la vida amorosa de su hija.

“Si está con Rodrigo y no tiene ganas de contarlo, no tiene por qué hacerlo, es su vida y ella puede hacer lo que quiera", translimitó la periodista Karina Iavícoli tras recibir los mensajes del productor.

Además, agregó: "Le molesta que todo el mundo o mucha gente esté tan pendiente de intentar destruir los vínculos que su hija tiene en vez de estar contentos por verla bien”.

Por otro lado, se mostró preocupado por su hija y cómo todo podría afectar a su salud mental. "Está preocupado porque Tini ha pasado por momentos muy difíciles y oscuros. Tiene miedo que todo esto, se comience a hablar con historias que nada tiene que ver", comentó Adrián Pallares.

"Me aclaraba que la historia que subió Young Miko es de hace un año y medio. Está más que nada preocupado por la salud de su hija que está muy bien", resaltó.