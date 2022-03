La contundente frase de Leo Alturria sobre la relación con Lizy Tagliani

"Leo está jugando a dos puntas. Estaba conociendo a una chica, pero también me consta que estaba volviendo con Lizy", señaló Marcela Tauro en el ciclo de América TV.

Embed

Este martes, Leo habló con Intrusos y lanzó una definición contundente sobre su vínculo con Lizy.

"No la escuché llorar nunca. Y eso me partió el alma. Le pedí disculpas por todo lo que esta pasando", afirmó el ex de la capocómica.

Además, Leo remarcó que pretende mantener un vínculo de amistad con su ex.

"Vamos a seguir siendo amigos. Muy buenos amigos. Ella se siente parte de mi familia. Y así queremos que sea nuestro vínculo", sentenció.

La palabra de Antonella, ¿la nueva novia de Leo Alturria?

Este martes en Intrusos habló nuevamente Antonella, la mujer que estaría iniciando un noviazgo con Leo Alturria.

"La verdad es que yo no soy una mina jodida. No es que me metí en una relación, yo sabía que estaban separados", sostuvo en el ciclo de América TV.

Embed

Antonella resaltó que Leo le aclaró que su vínculo con Lizy era de amistad.

"Yo sabía que estaban separados y que se llevaban bien", sentenció.