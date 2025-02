La contundente opinión de Sopa sobre la elección de Chiara en el repechaje de Gran Hermano 2024: "Ella..."

"Si hubiese elegido a Nano era elegir otra vez pasarla mal, estar en situaciones de incomodidad, porque ella estaba mal en la casa. Y le vino bien e hizo bien que Nano se vaya. Es la realidad", sostuvo Sopa.

"En un momento dudé, pensé que lo iba a elegir, pero no podía optar por él", remarcó.

"¿Te sorprendió la decisión?", le consultó otra de las angelitas. "No, me sorprendió que haya habido un empate, pero la decisión de Chiara me pareció épica", afirmó la exparticipante del reality.

Giuliano versus Renato: quién regresó a Gran Hermano 2024 tras el voto desempate de Chiara

Este martes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), los jugadores tuvieron que elegir entre Giuliano Vaschetto y Renato Rossini para que uno de los dos reingrese a la casa más famosa del país.

En el confesionario, los hermanitos hablaron con el conductor Santiago del Moro y emitieron su voto. Brian eligió a Giuliano; Martina se decidió por Renato; Claudio eligió a Renato; Ulises votó a Giuliano y Juan Pablo eligió a Renato.

En tanto, Katia se decidió por Renato; Jenifer eligió a su novio Giuliano; Luciana votó a Giuliano; Luz eligió a Renato; Lourdes fue por Giuliano y Santiago también.

Luego, Sandra eligió a Renato y Chiara, quien tuvo que desempatar, votó a Renato. La jugadora fue hasta el SUM para comunicarles su decisión.

"La verdad es que me la hicieron muy difícil", comenzó diciendo Chiara. "Pero como dice la frase: 'cuando uno se quema con leche... ve la vaca y llora'", afirmó.

"Yo siempre elijo seguir confiando en Nano -dijo Chiara con la voz entrecortada-, pero el tema es que no puedo arriesgar tanto. Confié una vez, falló, confié otra vez, falló y no sé si la tercera será la vencida, pero tengo miedo. Esa es la realidad".

"Yo te creo que vos venís a jugar y estábamos esperando que vuelvas, pero el tema es que yo no sé qué vas a hacer, porque tu corazón tiene mucho que ver en todo esto", argumentó la morocha.

"Ya me prometiste una vez que no me ibas a dejar tirada como compañera de juego y sucedió, por eso, en este caso le quiero dar la oportunidad a Renato, porque él estuvo solo dos semanas", afirmó Chiara.

"No te prometo nada, lo que viste es lo que soy, yo estoy enamorado de Jenifer", le respondió filoso Giuliano.