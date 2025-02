Luz liquidó a Jenifer por enojarse con Chiara después del repechaje en Gran Hermano 2024: "De sororidad no..."

Ahí, Mancuso preguntó: "¿Para ustedes está bien que esté enojada conmigo?". "Está para el orto", le respondió Luz. "Para el orto", remarcó Sandra Priore.

"Vos deberías pasarte por el orto a ella, como ella lo hace con vos", le sugirió la jujeña. "De sororidad no tiene un culo, que se enoje así es malísimo", agregó durísima Luz.

"A mí me pone mal porque yo me preocupo con las personas que tengo afinidad", expresó Chiara. "Y pero no podés estar bien con todos", opinó Sandra. "Yo no iba a poner el bienestar de Ulises y de Jeni antes que el mío", aclaró Chiara.

Gastón Trezeguet tildó de hipócrita a Furia tras su regreso a Gran Hermano 2024: "Trata de..."

Las cosas entre Gastón Trezeguet y Juliana 'Furia' Scaglione no quedaron bien desde aquella vez que se pelearon en un vivo de TikTok. El analista, que había sido uno de los grandes defensores del juego de la exparticipante en Gran Hermano, no logró hacer las paces con la tatuada.

En las últimas horas, Trezeguet volvió a apuntar contra Furia y le tiró un filoso palito. "Furia en su stream contó por qué reaccionaba así y pidió disculpas", leyó Gastón en el chat mientras hacía Se Picó.

"No, chicos. Las disculpas se piden a cada uno. Todo bien, yo voy a soltar cuando me pidan a mí las respectivas disculpas, porque Furia se la dio de que yo bajaba la cabeza con Telefe y ella terminó agachando la cabeza", disparó el productor.

"¿No era que no quería saber nada con los medios? ¿Dónde está ahora? Agachadita haciéndose la buenita, tratando de tener un lugar", siguió filoso.

"Una hipocresía absoluta. Perdón, pero estoy a dieta", dijo con humor.