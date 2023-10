La contundente reacción de Maxi Guidici al enterarse que Juliana Díaz estaría saliendo con su bailarín

Embed

Claro que Farro no se quedó callada. "Es algo que se sabía por acá. Se decía, se comentó eso y muchas cosas más llegan a mis oídos" aseguró en un principio la rubia, para luego responderle sin filtro a Juliana: "Si me preguntan, voy a hablar... sé lo que se escucha". Pero Juliana contraatacó furiosa: "Cosete la boca antes de hablar de mí... Ni te conozco... Vos sos muy lengua larga".

Juliana y bailarin 1.jpg

Así, tras el tenso cruce de las chicas, quien dijo lo suyo sobre la cuestión fue Maxi Guidici, quien hasta hace unos días fue el novio oficial de Juliana y hasta había comentado en la primera presentación de la santafecina en la pista los celos que le generaba Gutta. "Era Obvio!!..." se limitó a sentenciar desde Twitter en clara referencia a sus sospechas desde un principio.

Claro que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Entendiendo el breve mensaje como descargo contra su ex, Guidici recibió todo tipo de comentarios, tales como "Ignorá Maxi, seguí enfocado en lo tuyo, el tiempo todo lo cura y pone todo en su lugar", "Está soltera puede hacer lo que quieraaa", "Si no te quiere no te merece!", "Se va una, pero vienen de a 5"o "Rajá de acá tóxico manipulador! Solo buscás que Juliana sea infeliz. Ojalá que nunca te llamen de ShowMatch ni de ningún reality más".

TW Maxi Guidici - Era Obvio .jpg

El inquietante mensaje del bailarín de Juliana Díaz contra Maxi Guidici que luego borró

Las cosas no están nada bien entre Juliana Díaz y Maxi Guidici, a poco de conocerse que el cordobés intentó quitarse la vida. La relación se rompió y, al parecer, difícilmente puedan recomponer el vínculo.

En la pista del Bailando 2023, la joven de Venado Tuerto expresó que le desea lo mejor a su ex. “No me importa si él me odia o no porque nos separamos, yo lo único que quiero es que vuelva a sonreír, que esté con vida y bien. Se lo deseo de corazón”, manifestó.

Maxi vio una publicación de PrimiciasYa en Instagram, con los dichos de Juliana, y en los comentarios se mostró indignado. "Eso es mentira! No quiere que me metan al certamen, nada más...!", disparó.

Maxi comentario .jpg

En medio de todo ese revuelo, el bailarín de Juliana lanzó un tuit picante, que luego decidió borrar. Rodrigo Gutta apuntó contra el ex GH porque, después del intento de suicidio, le agradeció a El Conejo, que fue quien le salvó la vida, y no a Juliana, que lo fue a buscar al hospital luego de su internación.

En Socios de espectáculo mostraron el mensaje del compañero de la ex integrante del reality de Telefe. "No le vas a agradecer a ella? ¡Nefasto!", escribió. Después de unos minutos, el posteo ya no estaba publicado.