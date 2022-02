La contundente reflexión de Facundo Arana sobre el trabajo de su hija India Ariana como modelo

“India no tiene un camino, sino 14 mil que quiere recorrer. Eso es lo que le aplaudo. Si a los chicos los veo con una sonrisa, no me importa lo arriesgado que pueda ser. Si están con una sonrisa, van a ver a María y a mi pegados como granaderos al lado todo lo que ellos quieran”, señaló Arana en una entrevista con Pablo Montagna en Radio Rivadavia.

Facundo Arana sobre el trabajo de su hija: "No me importa lo arriesgado que pueda ser"

Arana aclaró sobre la carrera profesional de India Ariana Arana Tagle que “me considero un acompañante de lujo y cuidador de su seguridad hasta donde vayan mis obligaciones. No elijo ni su vida, ni su sexualidad ni sus elecciones. Es su vida. Yo soy el papá, me voy encargar de que puedan leer, escribir y que sean educados. Todo el resto es de ellos”.

“Hay un número limitado de gente cruel que critica y no me ocupa un segundo de mi tiempo. En lugar de pensar de la gente que construye, no me voy a poner a pensar en ellos. Cada vez que pensé en alguien cruel los vi estrellarse. Tienen que ir a un terapeuta. Es un trabajo que tienen que resolver un profesional, un padre o un amigo… no yo”, concluyó Facundo Arana.