La contundente respuesta de la China Suárez tras las indirectas de Rusherking

Así, tras el tenso encuentro que protagonizaron en una reciente fiesta donde él se retiró inmediatamente al verla acompañada, Rusherking compartió su tristeza desde Twitter al escribir: "Llega un momento, gran momento, en donde uno tiene que elegir entre ponerse primero y avanzar o seguir como un bol…”.

Rusherking TW gran momento.jpg

En tanto, apenas unas horas después, desde sus Instagram Stories fue la China Suárez quien subió un video donde canta una canción, que los internautas rápidamente dedujeron que estaría dedicada a su ex amor.

En las imágenes se la escucha entonando "Vuelve" junto a dos amigos, uno en guitarra y otra con su teléfono celular en mano con la letra de la canción de Sebastián Yatrá.

"Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres, pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible para hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo. Vuelve, solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte ¿De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente?”, reza parte del tema que la China Suárez le habría dedicado a Thomas Tobar, popularmente conocido como Rusherking.

La nostálgica frase de Rusherking que estaría dedicada a la China Suárez: "Juntos éramos..."

Rusherking y la China Suárez pusieron punto final a su relación en abril de 2023. Y aunque ambos fueron relacionados con varias personas, parece que el artista urbano todavía no pudo olvidar a la actriz, quien está saliendo con Lauty Gram.

Así, a fines del año pasado, el cantante compartió varias fotos de su viaje a Nueva York, Estados Unidos, través de su red social, y escribió un mensaje que estaría dedicado para la China Suárez.

rusherking.jpg

"Juntos éramos fuego como ASAP y Riri", escribió en el epígrafe de su publicación en referencia a la cantante Rihanna y su pareja el rapero A$AP Rocky.

Desde la separación de Suárez y Rusherking, el cantante fue vinculado con la modelo Mar Lucas, y durante las fiestas lo relacionaron con Ángela Torres, con quien festejó la Navidad en Nueva York.