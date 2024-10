La crítica de Nicole Neumann a Indiana Cubero tras confesar cómo se lleva con ella: "Es muy..."

En este sentido, hace unos días, Indiana y Nicole dijeron presentes en un evento de moda organizado por Caras y la joven de 16 años se refirió al actual vínculo que tiene con su mamá, contando que le gusta acompañarla y que ella la aconseja en sus looks.

nicole neumann indiana cubero 3.jpg

"Siempre veo cuando mi mamá mira y disfruto con ella de los desfiles. Me gusta acompañar a mamá y estar con ella. Me apoyo en ella para elegir qué ponerme, siempre", confesó Indiana en diálogo con Caras Tv.

Nicole Neumann habló después de que Indiana hablara del vínculo que tienen y reconoció que su hija sigue sus pasos artísticos en el mundo del modelaje.

“(A Indiana) Le encanta la moda y sacarse fotos, pero es muy tímida. Le encanta acompañarme a eventos y lookearse, lookearnos juntas”, comentó la esposa de Manu Urcera y madre de Cruz.

indiana cubero nicole neumann.jpg

Indiana Cubero habló de su vínculo con Nicole Neumann tras los fuertes rumores de pelea

Indiana Cubero y Nicole Neumann estuvieron envueltas hace algunos meses en rumores de conflicto y desgaste en la relación, lo que se acrecentó aún más con la decisión de la adolescente de mudarse con su padre Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte.

Lo cierto es que Indiana finalmente rompió el silencio y aclaró cómo está en la actualidad el vínculo con su madre para despejar cualquier tipo de duda.

Fue el evento de Caras Modas, donde en charla con Caras Tv, contó que le gusta compartir los desfiles junto a Nicole Neumann: "Me gusta mucho la moda. Siempre veo cuando mi mamá mira y disfruto con ella de los desfiles", expresó Indiana Cubero, siguiendo así los pasos artísticos de su madre.

"Es mi primera vez en un evento de Caras. Estuvo Cruz (el bebé de Nicole y Manu Urcera) con nosotras un rato. Ahora ya está durmiendo", agregó la hermana de Allegra y Sienna.

Sobre ese evento en particular al que asistió, Indiana Cuberi contó cómo se preparó basándose en la experiencia y consejos de su madre: "Mi vestido lo eligió mamá, no es de ningún diseñador en particular".

Y dio también su veredicto de lo que observó en la pasarela: "Los de hoy me gustaron mucho, en estilo elegante. Son muy lindos. Me gustó mucho el de Vero de la Canal".

Sobre el final, consultada sobre todo lo que se dijo del vínculo entre ella y su mamá, la hija de Nicole y Cubero afirmó: "Ya me acostumbre a la prensa y los flashes, pero me gusta. Me gusta acompañar a mamá y estar con ella. Me apoyo en ella para elegir qué ponerme, siempre".