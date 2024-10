La sorpresiva reacción de Nicole Neumann al hablar de la traición de Roberto García Moritán a Pampita

Cuando le preguntaron por la separación en concreto, Nicole evitó profundizar. "No me meto. No hablo de mi vida privada menos me voy a meter en las de otros", remarcó.

La rubia reconoció que lo que está atravesando Pampita "es algo feo" y espera pronto pueda dar vuelta la página. "Me conmueve lo que está pasando Pampita. Es feo que alguien la pase mal, más con un tema familiar y cosas que duelen", opinó.

Por último, cuando le consultaron por las infidelidades de Roberto García Moritán que habrían provocado el fin del vínculo, Nicole fue tajante. "Es muy difícil. Hay que estar ahí en el momento", sentenció.

Embed

El profundo gesto de la hija de Moritán tras renunciar a su cargo y separarse de Pampita

En los últimos días, todos los programas hablan de la separación de Pampita y Roberto García Moritán. La ruptura sigue generando revuelo y va camino a convertirse en uno de los hechos más destacados del 2024 del mundo del espectáculo.

En medio de las repercusiones por el fin de su historia con la modelo, el empresario presentó su renuncia como Ministro de Desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes conocen a Roberto García Moritán afirman que atraviesa la separación con profundo dolor, pese a que prefiere no hacer declaraciones ante la prensa y, por el momento, continúa eligiendo el silencio, al igual que su ex.

image.png

En las últimas horas, alguien del entorno del empresario rompió el silencio en las redes. ¿De quién estamos hablando? De Delfina, la hija de García Moritán y su anterior pareja, Milagros Brito.

En una imagen que colgó en Instagram se la puede ver a ella junto a su hermano, Santino, y su papá Roberto. La joven decidió acompañar el posteo con un corazón rojo, en señal de apoyo incondicional a su padre en este momento tan difícil.