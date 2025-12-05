La transformación física de Anita Espósito, la hermana de Lali, detrás de un vestido de gala: "Tenía 40 kilos encima"

Embed

Anita Espósito contó que esta vez adaptó ese misma prenda a su figura actual y eligió volver a usarlo como una prueba de lo que vivió a nivel personal y su superación, que tiene un valor sentimental mucho más allá de lo estético.

“Este vestido tiene una historia. Es el primer vestido de diseñador que yo me hice en la vida. Tenía otro cuerpo totalmente distinto. Tenía cuarenta kilos encima de esto que soy hoy”, confesó al aire.

Y explicó por qué se decidió en usar ese mismo vestido para esta ocasión: “Me pareció una buena oportunidad esta que nunca había tenido. Nunca había a una fiesta de Personajes del año como personaje. Soy la misma, pero en un envase distinto. Lo adaptamos a mi cuerpo actual y volvimos a usar ese primer vestido”, señaló con emoción.

"Tenía un significado, 40 kilos después me parece que era meritorio llevar conmigo eso porque soy la misma pero en un envase distinto", argumentó Anita Espósito sobre ese especial vestido.

“A veces los kilos son de pesadez, como ese bagaje que uno lleva, esa mochila que todos tenemos. Hay un momento de decisiones en la vida, si uno quiere algunas cosas, tiene que bajar la guardia con otras. Entonces esa fue mi pregunta de este último tiempo respecto de algunas cosas”, finalizó profunda sobre la transformación física y emocional que tuvo tras perder peso y la reconciliación con su imagen.

anita esposito significativo vestido personajes del año gente

Anita Espósito contaba por primera vez la historia detrás del vestido más especial de su vida

Uno de los compañeros de Anita Espósito en el streaming leyó la descripción del posteo de Instagram que ella misma subió en marzo de 2019 cuando lució ese mismo por primera vez y que años después decidió volver a utilizar para los Personajes del Año de Gente.

“La mayoría de las veces un vestido es solo eso... No fue el caso, detrás de esta pieza hermosa de Guevara Ocampo, a quienes agradezco con el alma el amor y la dedicación; hay una historia, la mía, una piba con muchos mambos con el cuerpo, con muchas inseguridades, con dificultades para reconocer sus virtudes, la primera en postergarse...", indicó con emoción.

Luego destacó: "Hoy siento que voy por un camino distinto, tiene mucho amor, amor propio, y aunque parezca un poco frívolo, este vestido negro hermoso y lleno de brillos cómo me gusta, es el principio”.