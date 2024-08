La emoción de Lali Espósito al hablar de su hermana Anita en el día de su cumpleaños: "Mi ejemplo"

“Hoy es el cumple de la gran Anita Esposito, hermana mía, ¿qué decirte? Es muy difícil no llorar si hablo de vos. Sos todo para mí, sos mi maestra, sos luminosa, mi ejemplo de integridad, de salir adelante, sos mágica", continuó con la voz algo quebrada.

Luego, completamente conmovida, confesó: "Me emociona mucho porque es verdad que sos una de las mujeres más potentes que conozco y me emociona celebrarte hoy en tu día de nacimiento. Te amo, sos una madre hermosa, una hermana y una amiga hermosa. Te celebro más nunca”.

Lali Esposito Patria y Familia

Por otro lado, se mostró orgullosa de la carrera que está comenzando en los medios y manifestó: “Cuídenmela ahí en Patria y Familia, me encanta que gracias a este universo hermoso de Luzu mucha gente pueda saber quién es Anita, cómo es Anita, cómo piensa, cómo siente y todo lo que tiene para aportarle al mundo. Me encanta hacer este video”.

“Muchas veces sé que para los hermanos de alguien conocido es una paja, todo el tiempo sos la hermana de Lali, y hoy me da mucho orgullo que me paren en la calle y me digan 'sos la hermana de Anita, la amo, mándale un beso'. Amiga, hermana, feliz cumpleaños", agregó.

Y finalizó: "Sos lo más grande que hay y celebro que tanta gente esté celebrando tu vida y pueda conocerte como te conocemos tu familia y amigos de toda la vida. Sos lo más grande que hay, no lo voy a parar de decir. Feliz cumple, te amo".

El noble gesto de Lali Espósito en medio del show con Cris Morena en el Gran Rex

El teatro Gran Rex fue una fiesta lleno de artistas que acompañaron a Cris Morena en Cris Morena Day, el evento organizado por Olga para homenajear a la exitosa productora.

A lo largo del show pasaron por el escenarios algunas de las figuras que fueron parte de los programas de Cris, como Chiquititas, Casi Ángeles, Floricienta, entre otras tantas ficciones.

La China Suárez, Nico Vázquez, Gime Accardi, Peter Lanzani, Tacho Riera, Agustina Cherri, entre otros actores, brillaron con los temas que hicieron felices a miles de niños y adolescentes durante varias generaciones.

En el cierre, todos estuvieron junto a Cris Morena. Los artista interpretaron Estoy listo, uno de los hits de Teen Angels, la banda que se formó en Casi Ángeles.

Lali Espósito, al igual que el resto de sus colegas, estaba disfrutando de ese hermoso tema cuando se dio cuenta que en las butacas estaban dos ex Chiquititas, Jimena Piccolo, Georgina Mollo. La estrella del pop las invitó a subir y les dio un lugar junto al resto de figuras.