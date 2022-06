La crueldad que le hicieron a María Rosa Fugazot: ¡Vidrio en el maquillaje!

Embed

“Yo tenía 17 años, y las bailarinas nos cambiábamos en un predio en un sótano. Teníamos unos vestidores, y al lado mío estaba, bendita sea, una compañera que se llama Kelly Casanova, una chilena. Me siento para maquillarme y me dice: ´No, maquillate con el mío´. Y le digo: ‘¿Qué pasa? ´No te pongas eso porque tiene vidrio adentro´, me dijo", recordó Fugazot sobre ese momento.

Y continuó contando cómo fue su tajante reacción: “Yo soy muy buena hasta que se sube el catalán, entonces me aguanté. Después empezaron a hablar pavadas por allá, entonces yo hice ¡bim! -gesticuló como que tiraba algo-, le revoleé el vaso y le dije: ´La próxima va en la jeta, acá termina´”.

“Después me empujaron dos o tres veces, entonces la próxima le puse el pie y se cayó por la escalera. ´La próxima te piso la cara, terminemos acá´, le dije. Es que, o te defendías o te pasaban por arriba, era terrible”, reconoció la actriz.

La defensa de María Rosa Fugazot a Juan Darthés

Tras conocerse la noticia de la anulación del juicio que Thelma Fardin le inició a Juan Darthés en Brasil por el delito de violación por un hecho vivido en Nicaragua cuando ambos formaban parte del elenco de Patito Feo.

Una de las actrices que siempre defendió al actor Juan Darthés es María Rosa Fugazot, quien compartió algunos trabajos con él.

En Intrusos, María Rosa Fugazot volvió a sostener su férrea defensa a Darthés: "Yo cuando lo defendí a Juan lo defendí porque lo conocí, porque trabajé mucho con él. Y porque, realmente, nunca vi una actitud desagradable de él".

"De cualquier manera, la Justicia tiene que cumplir con su trabajo, sea de donde sea. El prejuzgar es muy feo y muy jorobado, porque destruís vidas", amplió.

Y agregó: "A mí me da dolor. Yo me comunico poco, pero me comunico con Juan. Más allá de lo que diga la Justicia, él ya está destruido. A ese muchacho le destruyeron la vida".