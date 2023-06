La curiosa actitud de Messi en medio del tenso momento entre el Coco Basile y Sofía Martínez

Embed

Ahí, el Coco Basile se levantó del asiento y la interrumpió un tanto enojado: “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le dijo a Sofía.

“Eso desde ya, si hay alguno cambiándose... A mí me avisaron que no había nadie cambiándose. Si están cambiándose nos vamos”, explicó Sofía, un tanto sorprendida por las palabras del DT.

Y agregó: “No se está cambiando nadie Coco, me la estás re haciendo me parece. Es que no hay ninguno cambiándose, me está mintiendo”.

basile sofi martinez.jpg

Las imágenes tomaron gran repercusión en las redes y muchos cuestionaron las formas de Coco al dirigirse a la cronista. Lo cierto es que en ese instante Lionel Messi fue un testigo privilegiado del momento ya que se encontraba al lado de Basile y Martínez.

Lejos de intervenir, el capitán de la Selección Argentina observó todo lo que sucedía al igual que el resto de los futbolistas y no participó de la polémica. Miró la escena detenidamente y no emitió palabra alguna al igual que el resto de los presentes.

Junto a él estaba también estaban Ángel Di María, Pablo Aimar, el Kily González y Diego Placente, entre otros, que tomaron la misma decisión.

messi.jpg

La admiración de Sofía Martínez a Lionel Messi: "Gracias por..."

La periodista Sofía Martínez compartió un posteo en Instagram dedicado al capitán de la Selección Argentina Lionel Messi con palabras de puro elogio por cómo es como persona al entrevistarlo.

"Con Leo Messi, felices 6 meses. Me impacta el contrapunto. Salgo a la calle en China y no paro de ver camisetas argentinas, todas con el mismo nombre y número", comenzó su mensaje.

"El contrapunto viene de lo monstruoso a lo simple. Él llega de remera, short y zapatillas y yo le tiro la mano para chocar 5 con más entusiasmo que a cualquier otro mortal. Lo hago desde el mundial y de pronto me gusta pensar que tengo un ritual de saludo cuando lo veo, aunque sólo yo lo perciba", siguió.

Y remarcó: "Leo se sienta, y enseguida empezamos la nota. En la charla descubrí a alguien tranquilo que, sobre todo en esta etapa de su vida, ve más allá. Valora el carisma de un compañero, se ríe al no reconocerse diciendo “te amo” en un festejo, agradece profundamente a la generación que lo banco en las malas, y no quiere más refugios sino pasarla bien y disfrutar de haber ganado todo".

messi sofia martinez 2.jpg

"En su momento fue Barcelona, ahora la Selección, ojalá Miami lo haga feliz, lo merece. No hay dudas de que él va a ser igual de competitivo que siempre. En estas entrevistas a campeones del mundo escuché a sus compañeros decir que dieron el 300% por él, y hace meses que me di cuenta que todo el país (o el mundo) fue más feliz porque fue Messi quien levantó la copa", profundizó.

Y explicó: "No entiendo de Fair Play financiero, ni todo lo qué pasó en las últimas semanas, pero en esto los hombres de traje no participan: el amor de tu familia, de tus compañeros y del mundo es lo más poderoso qué hay".

"Gracias Leo. Gracias por darme la oportunidad de charlar un rato, de preguntarte cosas, y de guardarme ese momento, esa charla y esas risas para el resto de mi vida. Ojalá algún día te vuelva a cruzar, pero sino, soy una más de los miles o millones a los que les cambiaste la vida, no te lo dije personalmente pero creo que lo sabes. Se rompen los manuales de periodismo que hablan de conservar la mirada crítica sin auto referencia. Poco me importa", enfatizó la periodista.

"Qué locura lo que hace el deporte, qué hermoso es el fútbol, y que grande es aquel que siendo el astro más importante del fútbol mundial, quiere que lo recuerden como una buena persona capaz de dar el mensaje de luchar por los propios sueños una y otra vez", finalizó Sofía Martínez.