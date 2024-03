La curiosa limpieza energética que hizo Zoe con un huevo en Gran Hermano: el insólito resultado

“¿Qué? ¡Mostralo a cámara ya!”, repetía Cata entre risas. “Te juro que lo agarré del cajón, te lo juro por Dios”, aseguraba Zoe, mientras Joel Ojeda sospechaba que lo había agarrado de la heladera.

De esta manera, el ritual que intentó implementar Zoe no salió como pensaba y tendrá que repetirlo en busca de un nuevo resultado.

Cabe señalar que la práctica supone que el huevo tiene la capacidad de absorber energías negativas o malas vibraciones de una persona y se pasa por el cuerpo de la persona para que quite esas malas vibras.

Para analizar si fue efectivo o no el procedimiento, el huevo luego se rompe en un vaso con agua, mostrando a través de la forma en que queda esparcida la yema y clara sus resultados.

La emotiva cena que compartió Catalina con su papá en Gran Hermano: "Quiero verte feliz"

La participante Catalina Gorostidi disfrutó este jueves de una emotiva cena con su papá Adrián, luego de haber abierto días atrás un sobre dorado con este beneficio en Gran Hermano.

En el SUM, lugar donde ocurrió el encuentro, la jugadora le contó a su padre cómo estuvo viviendo los últimos días en la casa tras su distanciamiento con su ¿aliada? Juliana Furia Scaglione. “Estoy cansada, fueron unos días de mier.... Les decía a los chicos 'mi papá me debe estar mirando'", le contó.

“La convivencia, yo que jugaba al futbol... es difícil”, le dijo Adrián a Cata. “Uno ahí aprende a convivir. Nos amábamos los jugadores porque estábamos todos con el mismo objetivo. Esto es como una concentración muy larga”, expresó el padre.

Más adelante, su padre le dio palabras de aliento: “Yo quiero verte feliz, Cati. Hacé lo posible por disfrutarlo ¿no era tu sueño? Tenés una carrera, tenes una profesión”.

“Te diste un gran gusto, al principio sabés que no me gustaba la idea, pero una vez consumado el hecho te iba a apoyar todo, en todo lo que me sea posible. Estoy recontra orgulloso de vos pero no por el reality, en todo en general”, manifestó Adrián.

Y agregó: “Cada vez que te planteas un objetivo, no sé como hacés, a pesar de cualquier cosa lo logras. Está tranquila, disfrutá”.