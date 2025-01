La decisión más dura que se tomó con la casa de Jorge Lanata en Punta del Este tras su muerte

La interna tomó aún más fuerza con las recientes declaraciones de Elba a LAM, América Tv, donde cuestionó la actitud de las hijas de su marido y la fuerte respuesta vía redes sociales de Bárbara.

En este sentido, en medio la evidente tensión que mantienen ambas partes, parecen haber llegado a un punto de acuerdo en un tema particular: la casa de Jorge Lanata en Punta del Este.

Se trata de una propiedad muy querida en lo sentimental por el periodista y el lugar que elegía todos los años para idear sus proyectos. En las últimas horas, se conoció cuál será su destino.

Durante la primera quincena de enero de 2025 la casa habría sido alquilada para cubrir sus gastos. En este sentido, Pía Shaw contó en A la Barbarrosa, Telefe, el acuerdo al que habrían llegado las hijas de Lanata y su última esposa: "Decidieron venderla", precisó la panelista.

"Fuimos muy felices ahí, es una casa que me conmueve porque vivimos muchas, muchas cosas ahí", contaba con mucho sentimiento Marcovecchio en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa.

La propiedad en cuestión está ubicada en José Ignacio y cuenta con amplios espacios: casi 350 metros cuadrados y 6 habitaciones con algunas de ellas con vista al mar. El inmueble fue adquirido y remodelada por Jorge Lanata en 2020. Su precio base de venta sería de casi tres millones de dólares.

Otra versión indica por el contrario que aún no hubo consenso en la decisión de vender la propiedad, lo que podría generar un nuevo foco de tensión entre la abogada y las hijas de su marido.

jorge lanata.jpg

Elba Marcovecchio liquidó a Sara Stewart Brown y expuso incómodos episodios

Este miércoles en LAM, América Tv, mostraron la segunda parte del mano a mano entre Elba Marcovecchio y Ángel de Brito donde la abogada se sinceró como nunca sobre su matrimonio y las internas con Jorge Lanata.

Para el ojo público, una de las polémicas más fuertes fue el vínculo de Elba con las ex mujeres de Jorge, y en esta ocasión Ángel fue a fondo con Sara Stewart Brown, conocida como Kiwita.

“Al principio nos llevamos bien. No sé cuando dejó de pasar. Hubo un episodio particular, yo la llamé por teléfono y la invité a José Ignacio, que estuvieron una semana en casa con su hija”, reconoció la entrevistada.

Sin embargo, parece que durante esos días un inminente quiebre dio en la relación.“¿Es cierto que él actuaba como la esposa de Jorge?”, preguntó Ángel directo al hueso.

"Si, es lo que me jodía. Jorge no lo admitía, claro que se lo marcaba”, confesó. “Ella usaba el auto de Jorge, que vos decís es una pavada, pero búscate un Cabify. Entraba en la casa de José Ignacio sin tocar la puerta y yo no estoy acostumbrada a eso”, enumeró molesta.

Por último, recordó una situación extrema y contó: “Esto me enojó, una vez me cuestionó por qué había sacado un cuadro de ella de nuestra habitación. Me hizo una escena. Yo le digo, ¿de verdad te tengo que explicar esto? No sé por qué te enteras cosas de mi casa y no está bien que me lo plantees”.