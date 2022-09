La decisión de Pampita tras la muerte del papá de Benjamín Vicuña

Papá Benjamin Vicuña.jpeg

Tras conocerse la dura noticia, Pampita tomó una firme decisión. La modelo y conductora viajó a Chile junto a sus hijos, Beltrán, Bautista y Benicio, para acompañar a su ex pareja en este momento tan difícil.

Esta semana, en una nota con LAM (América Tv), la diosa de las pasarelas se refirió al estrecho vínculo que construyó con la familia del actor. "Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas”, detalló.

Benjamín Vicuña quebró en llanto en vivo al hablar de sus hijos

Benjamín Vicuña estuvo en el piso de Socios del espectáculo (El Trece) y vivió un momento de mucha conmoción cuando le pasaron un video, con imágenes de sus seis hijos: Amancio y Magnolia, fruto de su relación con La China Suárez, y Beltrán, Bautista, Benicio y Blanca, que tuvo con Pampita.

"Es la emoción de amor más profundo. Son lágrimas lindas. Se me cerró un poquito acá", expresó el galán, que no pudo contener las lágrimas.

"Son mi vida. Me da impresión verlos acá. No existe la universidad de papás. Trato de ser mi mejor versión. No sé si lo hago bien o mal, pero me ocupo", reflexionó Vicuña sobre su rol.

Por último, el galán destacó que siempre soñó con formar una familia numerosa. “Siempre quise ser papá. El otro día una seguidora me pasó una entrevista de cuando tenía veinte años y dije que quería tener seis hijos o más”, cerró.