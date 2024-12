La desafiante actitud de Mauro Icardi tras el desalojo: el tenso video con Wanda Nara y una escribana

En el video se ve también a Wanda Nara, quien presenció el momento y hasta tuvo un cruce con su ex, quien se mostró en contra de esta medida.

"Yo no tengo ninguna restricción, tengo que quedarme acá hasta que el juez resuelva, no resolvió nada todavía", explicó el futbolista mientras bajaba de su auto y era notificado al intentar ingresar a la vivienda.

A lo que Wanda Nara le dijo: "No podes entrar a mi casa". Y Mauro le respondió con tranquilidad: "Somos cónyuges y no me podes prohibir la entrega".

En ese momento, la escribana intervino y aseguró: "Dejo constancia por una nota que tenés prohibición de entrar al inmueble, tengo la obligación de dejar la nota que vos tenés prohibición de entrar al inmueble porque ella (por Wanda) es la titular".

En el ciclo Desayuno Americano mostraron también las fotos del momento exacto en que el futbolista era se preparaba para retirarse de la casa con varias valijas tras la notificación oficial.

Yanina Latorre rompió el silencio y contó qué pasó entre Mauro Icardi y la China Suárez

Después de que Wanda Nara se sentara en el living de Susana Giménez y diera una extensa entrevista en la que habló de su separación de Mauro Icardi y de la infidelidad del futbolista con la China Suárez, Yanina Latorre tiró un bombazo sobre el vínculo entre la actriz y el deportista.

A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM, América Tv, adelantó detalles del encuentro entre Suárez e Icardi. Sin embargo, Latorre amplió la información en el streaming que hace Sofía Gonet para el programa de Susana.

"¿Cuánto más hay para contar? No acaba más. Es increíble", le dijo la Reini a Yanina. "Ahora lo voy a meter todo en mi Instagram. Te lo digo a vos antes que en mis redes. Anoche gar.. la China Suárez y Mauro Icardi", reveló la rubia.

"Hay chape, besos, Tequila. Se fueron juntos. Ella dejó la camioneta Q7 en el estacionamiento de Tequila. Esto va a enloquecer a Wanda", sumo Yanina.