La desgarradora carta de Marcelo Tinelli para despedir a Toti Ciliberto: "Se fue uno de los nuestros"

"Hoy festejó mi cumple, con una sensación extraña, encontrada, ambigua. Feliz por un lado y muy triste por el otro. Es difícil despedirte querido amigo Toti Ciliberto, tan presente siempre, tan amigo de tus amigos, tan cercano", expresó.

Luego, destacó: "Fuiste de las personas que más me ha hecho reír a mí y a miles de personas. Gracias por tantas alegrías. Te voy a recordar siempre con esa sonrisa amorosa y esa bondad eterna".

"Hoy se fue uno de los nuestros, de nuestro amado Videomatch. Te amoooo amigo. Pronto estaremos juntos y nos seguiremos riendo y abrazando fuerte", finalizó recibiendo una gran cantidad de comentarios con cariños para Toti.

Marcelo Tinelli despide a Toti Ciliberto

Toti Ciliberto relató el calvario que vivió con la cocaína y el llamado clave de Marcelo Tinelli: "Lloraba y consumía"

Toti Ciliberto murió este martes 1 de abril a los 63 años y la noticia generó un gran impacto en todo el espectáculo, en especial en el mundo ShowMatch, programa donde brilló mucho tiempo con sus queribles personajes.

Hace tres años, el humorista estuvo en el programa Seres Libres de Gastón Pauls por Crónica y habló a fondo del infierno que vivió en su adicción a la cocaína en sus tiempos de mayor éxito laboral.

"Sentí que arrancó inclusive antes de empezar Videomatch, como una broma, una cosita, una joda. Uno siente en las primeras instancias que lo puede dominar. Lo primero que se cree es: ‘No, lo manejo, una vez por semana’. Después ya son dos, después se empieza a subir", comenzó Toti Ciliberto.

Y recordó sobre esos primeros años de consumo: "Cuando entro en Videomatch, toda esa presión de contrato full time, de lo que significaba el programa, de lo que creció. Era un programa de un punto y pasó a ser 40 de golpe. Toda esa presión, trabajar en vivo, hacer personajes, hacer viajes, estar todo el tiempo trabajando".

"Uno se engaña a sí mismo y dice: ‘No, me ayuda para mantenerme, me ayuda para estar más pila’. Y en realidad no te termina ayudando, en realidad terminas perdiéndote vos. Yo había perdido mi confianza laboral, mi familia, perdés todo y no te das cuenta y seguís interiormente justificándote que lo podes manejar", continuó el humorista.

El actor recordó cuando el conductor Marcelo Tinelli lo llamó para ponerse a su disposición para poder ayudarlo y que le sirvió de punto de inflexión: "En un momento, Marcelo me llama, porque él es uno de los que empieza a ayudarme. Me dice: ‘Yo no voy a juzgarte, pero quisiera cuidarte’. Esto fue lo que él me dijo, y ahí empecé un poco a tomar conciencia".

"Es una lucha de muchos años, enorme. Sentí que la primera vez era fantástico, lo disfruté solo esa primera vez, después fue todo padecimiento. Iba a laburar y todo el tiempo estaba pensando en ese momento. Todo lo hacía como vorágine para llegar a esa situación y como siempre pasa cada vez necesitas más para lograr algo que nunca lo conseguís como la primera vez. Con el padecimiento que es el bajar de eso, la vuelta, las palpitaciones...", profundizaba Toti.

Y explicó lo que era el bajón post consumo: "El bajón es una tristeza enorme. Es como el tipo que engaña a su mujer porque se calentó con una mina, va y después, cuando termina, se está volviendo a la casa y le agarra todo el cargo de culpa. Bueno, esto era igual, el bajón era: ‘¿Y por qué lo hice? Y soy un salame...’.

"El click fueron mis hijos, lloraba y consumía al mismo tiempo", comentaba Toti Ciliberto sobre su dramática experiencia con la droga.