La desgarradora encuesta que anticipa quién se va este domingo de Gran Hermano y hace temblar a Furia

El ex participante y experto en Gran Hermano, Gastón Trezeguet compartió una encuesta en X, que se hizo viral. “¿Quién se va el domingo?”, preguntó el analista en X y los fans no tardaron en dejar su voto. En las opciones, el ex GH los dividió del siguiente modo: Virginia, Juliana, Emmanuel y, en combo, Nicolás-Bautista.

Hasta el momento, la encuesta sobre el próximo eliminado de Gran Hermano 2023 arrojó los siguientes resultados, con 47.331 votos: la más elegida de las redes para abandonar la casa fue Furia, con 46.5%; la sigue Virginia, con 43.6%; Nicolás-Bautista, con 6%; y, por último, Emmanuel 3.9%.

Furia

Peligra la continuidad de Furia en Gran Hermano: la tajante decisión que tomó la producción

Otra vez las actitudes de Juliana Furia Scaglione vuelven a estar en el centro de la polémica en Gran Hermano, Telefe, generando un fuerte debate en el exterior sobre si debe ser expulsada o no del programa.

Lo cierto es que la tatuada insultó a sus ex compañeros al reingresar a la casa a nominar y esto molestó mucho a la producción, quien le hizo otra firme advertencia por su conducta.

En las últimas horas se viralizó en redes el momento en que Furia reveló en la habitación que la producción le hizo un fuerte pedido y ella evidencia claramente estar en desacuerdo con esa comunicación.

"Es un montón lo que me están pidiendo, que no diga malas palabras", le confió Juliana a Nicolás Grosman y Emmanuel Vich. A lo que el administrador de empresas le preguntó: "¿De vuelta te lo dijeron?", dando a entender que no es el primer llamado de atención que recibe Furia en el confesionario por parte de la producción del reality.

Cuando estaba hablando de ese tema y dando más detalles, las cámaras enfocaron a Virginia Demo para que no siguiera observando lo que decía.

Luego, en charla con Bautista Mascia en el jardín, la tatuada fue picante a la hora de hablar sobre la producción del programa que conduce Santiago del Moro y se mostró muy enojada.

"Lo único que tengo que agradecer es que cuando me dieron mi diagnóstico, a mi me ayudó un montón la producción, esto es real. Pero me rompe las bolas esa parte de la producción que me está diciendo que yo soy una mierd.. Y yo no soy una mier..", comenzó su descargo.

Y cerró desafiante: "Y no me voy a callar. Y si por eso me como un tercer puesto, listo, me lo como bolu.., pero yo sé que soy primera, porque yo jugué zarpado amigo".

¿Recibirá otra severa sanción Furia tras los fuertes dichos conta la producción del ciclo?