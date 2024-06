Gran Hermano: Virginia habló de la enfermedad de Furia y descubrió su estrategia más macabra

Fue en medio de una conversación con Darío Martínez Corti donde Virginia se refirió a los problemas de salud de Furia, con quien tuvo algunos roces en la convivencia.

"Está grabado y me lo dijo antes de que pase todo, ya le habían dicho que era una posibilidad de que tuviera eso. Entonces acá no se enfermó, está diciendo algo espantoso", expresó con crudeza Virginia Demo.

Y siguió firme en su postura: "(Furia) No se enfermó de eso porque se cagó de hambre, eso ya estaba. Seguramente la falta de alguna proteína, que se yo, hizo que decaiga y se manifieste".

"Pero ella me lo dijo muchas veces: antes de entrar acá, creía que tenía y me dijo esa palabra, que a mí no me gusta repetirla", cerró muy segura de lo que dice.

Esto tiene que ver con las veces en que la polémica participante les echó la culpa a sus compañeros de su estado de salud por las veces en que la enviaron a placa y que eso la afectó mucho.

Gran Hermano: Mauro Dalessio le rompió el corazón a Furia con la peor noticia

Mauro Dalessio tuvo la oportunidad de reingresar por unos minutos a la casa de Gran Hermano, Telefe, en un Congelados muy especial y le rompió el corazón a Furia con una contundente acción.

El ex rugbier le dejó en claro a Juliana Scaglione su estado sentimental al quitar de la pared de ella la foto más representativa que simbolizaba la relación que tuvieron y se la dejó a Emma Vich.

En charla con Darío Martínez Corti, Furia contó cómo fue esa clara acción que hizo Mauro para dejarle en manifiesto que no piense en él cuando salga y que la dejó sorprendida.

"Contame de nuevo de lo Mauro. ¿Vos lo viste entrar en la habitación?", le consultó Darío a Furia. Y ella le explicó qué hizo Mauro y que la destrozó por completo.

"Hay una foto que tiene el corazón, que le regalé yo, y está la foto con su familia. Yo las colgué en mi pared. Él las saca, se las lleva a su cuarto y la foto con su familia la pega en su cama; la otra se la deja a Emma en donde se maquilla. Si la querés tirar, te la llevás. Le dejó su corazón a Emma", detalló la tatuada

"Es demasiado", le dijo Darío sorprendido por la acción del ex participante. Y Furia comentó con desazón: "Sí".

Varios ex jugadores tuvieron la oportunidad de volver a ingresar por unos instantes a la famosa casa y sin duda esa fuerte acción de Mauro dejó totalmente descolocada a Furia.