La desilusión de Catherine Fulop sobre el distanciamiento entre Ova y Gabriela Sabatini: "Se sufre"

En una nota con Puro Show (El Trece), Catherine Fulop habló al respecto. "Oriana mandó la invitación. Dijo no voy y ya está. Creo que no hacía falta nada más. Se sufre porque uno no se lo espera", comentó.

“Claro, todos quisiéramos que de verdad se recompongan porque es como que no entendemos porque nunca se habló”, añadió la conductora.

"¿Qué falta?”, interrogó el cronista. “No sé, que hablen, que llamen, que se comuniquen”, contestó la mujer de Ova Sabatini.

Cathy deslizó que hay que respetar la decisión de cada uno. "Cada persona hace lo que puede y la verdad que no hay que juzgar a nadie. Cada uno es dueño de sus sentimientos, tiene su capacidad emocional para enfrentar situaciones de la vida y bueno, es lo que hay. Hay que aceptarlo. En algún momento, a lo mejor, todo vuelve a su curso”, cerró.

A qué se dedica Vicky, la hermana desconocida de Catherine Fulop que vive en Estados Unidos

Catherine Fulop logró una exitosa carrera en Argentina, donde también formó una maravillosa familia junto a Ova Sabatini. Sin embargo, a pesar de la distancia, nunca perdió la conexión con el resto de sus seres queridos en Venezuela y distintas partes del mundo.

Si bien es de público conocimiento que la actriz es parte de ocho hermanos, no todos mantienen un alto perfil relacionado a los medios, y así es el caso de Vicky, quien llamó la atención en último tiempo como una hermana desconocida de Cathy.

Lo cierto es que ella actualmente reside en La Florida, Estados Unidos, donde construyó una carrera en la enseñanza musical y trabaja para una reconocida escuela llamada The Players.

"Es una verdadera genia. En los encuentros familiares siempre se le pide que muestre su talento, y lo hace de una manera divina", comentó Ova en alguna ocasión cuando le preguntaron acerca de Victoria.

De todas formas, pese a la importancia que tiene su nombre en Estados Unidos, la hermana de la actriz decidió mantener un perfil reservado ante los medios argentinos. “De ella siempre se supo poco y nada por una decisión personal”, explicó Catherine.