La desopilante definición de Moria Casán cuando le preguntaron por Wanda Nara y L-Gante: "Parecen mortadela con.."

Y en tren de ampliar su metáfora gastronómica para dar su parecer sobre el affaire de Wanda Nara con L-Gante, que habría existido durante la última estadía de la rubia en Argentina, la One agregó: "No me lo creo, Wanda es divina y él también, pero no hay química", echando un manto de piedad.

En tanto, la diva recordó la visita del cantante a Moria es Moria (El Nueve), a donde fue con Tamara Báez y Jamaica. "Él es divino, y su mujer también, muy monísima. Ese día le dio de tomar la teta a la beba", confió.

Al tiempo que advirtió sobre el cantante urbano: “Se tiene que cuidar mucho ese chiquito. Es de esas personas que tienen mucha carrera de golpe, lo tienen que cuidar un poco”.

Fuerte frase de L-Gante al ver que Wanda Nara se habría reconciliado con Mauro Icardi

Luego de la repercusión que tomó la foto de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi en Turquía, que mostraron en el ciclo A la tarde, América Tv, rápidamente tuvo rebote en la Argentina y con alguien en particular.

Se trata de L-Gante, quien explotó desde las redes al ver las imágenes de la empresaria con el futbolista en el estadio del Galatasaray, donde él juega.

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, disparó filoso el cantante de cumbia 420 en Instagram.

Wanda Nara leyó el comentario y reaccionó de inmediato: “Que linda frase, aunque no la entendí”, le escribió. A lo que él retrucó desafiante: “Ya entenderás”.

Cabe recordar L-Gante eligió a Wanda Nara como protagonista de su flamante video clip, El último romántico, y se mostraron muy juntos durante varias semanas antes del viaje de la rubia a Europa.