Wanda Nara reveló toda la verdad detrás de la crisis ¿y separación? con Mauro Icardi

wanda-nara-mauro-icardi.jpg

"Hemos firmado la separación. Mauro no quería y fue muy difícil, porque lo sigo queriendo mucho. Pero las cosas no iban, el ambiente era pesado en casa y en un momento le dije: 'Vamos a parar'. Luego me fui a Argentina", comenzó explicando Wanda Nara, así como también reconoció que la distancia de dos meses tampoco ayudó a aquietar las aguas.

Allí, la rubia también se refirió a su relación con L-Gante y las versiones de romance con él. "Este chisme enfureció a Mauro, a pesar de que le expliqué que todo era una tontería", declaró Wanda luego de que la revista le preguntase por los calificativos de "tóxica" y "ridícula" que usó el futbolista en aquel vivo de Instagram y ella reconoció: “Eso me dolió más que la traición. Estaba demasiado celoso de este rapero".

Wanda y MAuro en Maldivas reconciliación.jpg Por estas horas, Wanda Nara y Mauro Icardi intentan recuperar la pareja en una escapada a las islas Maldivas.

Los celos de Mauro Icardi que Wanda Nara no está dispuesta a tolerar

Así, cuando la periodista italiana deslizó que algo no cuadra en la versión de Wanda Nara sobre su derrotero con Mauro Icardi, la hermana de Zaira puso los puntos sobre las ies.

"La verdad es que tuve cinco hijos, a todos los cuidé, los crie y me dediqué a ellos durante 10 años. Hace poco le había expresado a Mauro el deseo de volver al trabajo, y no le gustó", explicó Wanda y si bien reconoció que durante estos años trabajó como su manager, hoy su objetivo es volver a brillar con luz propia.

Y agregó firme: "Durante mucho tiempo solo cuidé de mis hijos y mi esposo, pero ahora quiero recuperar mi tiempo. Y vuelvo a mi profesión: en Argentina me siguen ofreciendo programas para conducir y me gusta mucho la televisión. También en Italia tengo dos proyectos que deberían empezar en marzo. Esto no significa descuidar a los niños: Mauro entrena dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme, ¿no?".

wanda nara mauro icardi y los chicos galatasaray.jpg Mauro Icardi y Wanda Nara junto a los cinco hijos de la familia en la bienvenida que el Galatasaray le dio al futbolista.

En ese punto, remarcó que a Mauro “No le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Mientras que para mí la independencia es fundamental: es el camino hacia la libertad. Así que cada dos por tres intenta reconquistarme, el otro día vino a buscarme al aeropuerto con un coche lleno de flores, luego me llevó a cenar y me dijo: 'No me rindo'".

En tanto, agregó: "Ya sé que si nos volvemos a juntar y en dos meses menciono una nueva oferta de trabajo, volveremos al punto de partida". Y como broche final de la charla, la ex de Maxi López puso como ejemplo a su madre con una historia que no quiere para ella: "mi madre era actriz cuando era joven. Conoció a mi padre y renunció. Y yo, en 2022, no puedo permitir que la historia se repita".