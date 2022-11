La desopilante reacción de Laurita Fernández al ver al doble de Nicolás Cabré

“Yo no sabía que mirabas el programa. Miralo bien, miralo bien, no lo puedo creer”, agregó súper tentada la conductora que está en pareja con Peluca Brusca, su productor, y sumó: “Hay algo muy parecido, que es la manera de mirar, mirá los ojos, porque tiene esa manera de mirar”.

Embed

“¿Y te puedo decir algo más? Tiene un lunar ahí que también lo tiene. Sí, porque me acuerdo, ¿qué querés que te diga? No lo puedo creer, poné, ¿tenés el tema de Son Amores? Quiero ver su cara con ese tema de fondo”, siguió Laurita entre risas.

“Voy a decirle algo a la producción, espero que no hayan puesto una foto en la que yo estoy, que sea una foto sola, no me escrachen, pongan una del personaje solo”, cerró.

Peluca Brusca se la jugó ¡Y le declaró públicamente su amor a Laurita Fernández!

Si bien hace muy poco que Laurita Fernández y Peluca Brusca oficializaron su relación amorosa, a pesar de que la cosa venía gestándose desde hace algunos meses, el productor ejecutivo de Bienvenidos a bordo (El Trece) no tuvo vergüenza alguna y le declaró su amor a través de las cámaras de televisión.

Interceptado por el móvil de Nosotros a la mañana, el Pollo Álvarez felicitó a Peluca por la confirmación de la buena nueva. “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, deslizó el conductor.

Embed

Fue allí cuando Peluca Bruscase la jugó y subió la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me diga ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”, concluyó el productor y nuevo novio de Laurita Fernández completamente enamorado.