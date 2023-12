La desopilante respuesta de Susana Giménez cuando Lorna le pidió entradas a precios populares en Uruguay

En medio de la entrevista, Lorna irrumpió y le hizo un especial pedido a Susana: que ponga precios populares para los argentinos que quieran ver su obra.

“Susana, hacé un Gran Rex para los argentinos pobres, que sale como 150 dólares venir como gasolera como vengo yo. Para los argentinos pobres, una función en el Gran Rex”, le sugirió su fan número uno.

A lo que la diva reaccionó entre risas: “Pero Lorna, ¿qué sos? ¿Kirchnerista?”. Y ahí ella le explicó: “¡No, Susana! ¡Vos sabés bien que yo les voté en contra para que vos vuelvas! Yo los odio porque te hicieron cosas malas”.

Además, Susana explicó por qué decidió retirarse de los escenarios en Uruguay y no en la Argentina: “Gustavo(Yankelevich) dijo ‘Ya la hicimos en el invierno en Argentina. Y yo le dije ‘Mirá Gustavo, yo la hago si me despido, porque la verdad que me mata’”, comentó.

Se conoció una foto íntima de Susana Giménez y Carlos Monzón que se hizo viral

Susana Giménez y Carlos Monzón se conocieron y se enamoraron en el rodaje de La Mary, en 1973. Daniel Tinayre, el director, tenía que gritar varias veces "corte" en las escenas pasionales de la película.

“Era una historia bastante erótica y nos tocaron hacer juntos escenas fuertes. Había un clima propicio como para que en nosotros se despertara lo que finalmente se despertó. Tal vez si en vez de filmar La Mary hubiéramos filmado Manuelita, la tortuguita de María Elena Wlash, no nos hubiera pasado. Nos prendimos fuego, y no pudimos con eso”, reconoció la diva en una entrevista.

En las últimas horas, en las redes sociales se conoció una foto erótica de Susana Giménez con Carlos Monzón, que no tardó en hacerse viral. La imagen la subió a su cuenta de Instagram, Lorna, la fan número uno de la figura de Telefe.

La conductora y el boxeador eran una pareja explosiva, pero el vínculo terminó por la violencia que él ejercía con ella. La diva confesó que el ídolo se transformaba cuando tomaba alcohol y que podría ver terminado como Alicia Muñiz.