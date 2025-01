La despedida de un histórico panelista de Intrusos y la emoción de Marcela Tauro: "¡Te vamos a extrañar!"

"Hoy es un día especial empezó parte de la despedida", indicó Marcela Tauro. Y continuó movilizada: "Toca despedir a parte del equipo, Vero la locutora y Guido que se nos va a otro programa, ¡te vamos a extrañar!", añadió.

Ahí el panelista se mostró agradecido por tantos años en el programa y agradeció al canal y al público: "Fui muy feliz en Intrusos, me encanta estar en América. Intrusos es camaradería y buena onda, siempre nos llevamos bien y la puteada fue en cámara y después atrás el abrazo. Los quiero mucho".

"Les quiero agradecer a todos por estar en esta etapa, me emociona, porque sabían que iban a cambiar de rumbo y me hicieron el aguante. Ojalá chicos la vida nos encuentre", reconoció Tauro, quien saludó especialmente a la locutora y a Guido, que seguirá trabajando en América en DDM a partir del 10 de febrero.

Marcela Tauro fue letal con Wanda Nara tras el escándalo con la prensa: "Incentivó todo"

Anoche, L-Gante hizo la presentación de su nuevo tema. Wanda Nara estuvo en el lugar para acompañar a su pareja. Al retirarse, la mediática protagonizó un escándalo con la prensa.

En Intrusos, América Tv, mostraron la reacción de la rubia con los cronistas que estaban esperando por ella. El personal del evento empujó a varios de los noteros que trataban de tener la palabra de la ex de Mauro Icardi.

Wanda Nara no quiso hacer declaraciones e intentó rápidamente irse del lugar. "No voy a hablar porque estoy con las nenas", expresó y prefirió no decir nada de la guerra con el padre de sus hijas.

Marcela Tauro fue determinante al opinar de la actitud de la mediática con la prensa. "No es que la agarramos infraganti. La encontramos en el evento del novio, al cual fuimos convocados", exclamó.

"¿No querés exponer a las criaturas? No las expongas. Tenés formas. Le decís a todos: 'Yo les voy a dar la nota. Dejen pasar a las niñas'", siguió.

Por último, la conductora aseguró que la prensa debería darle la espalda a Wanda. "Ella incentivó todo lo que pasó. Siento que deberíamos unirnos todos y '¡chau Wanda!", sentenció.