La despiadada crítica de Sofía Gala contra Charly García

En otro canal de streaming, "Picnic Extraterrestre", Sofía Gala sorprendió con su postura tajante sobre Charly García. La hija de Moria Casán explotó en un vivo cuando le nombraron al ex Sui Generis.

"Quiero decir algo, ¿puedo? Por favor, la gente pel... del chat que escribe para decir que quiere ver a Charly García. Basta con Charly García. Vayan a escuchar el disco horrible que sacó Charly García. Váyanse de acá", exclamó.

"No los queremos, fanáticos de Charly García. Se pueden ir bien a la m... No molesten en el chat que me distraen, ¿ok?”, remarcó la actriz y sumó que "La lógica del escorpión", el último álbum del artista, le parece "horrible".

Y remató: "Tengan una vida. ¿Por qué estás comentando acá si no te gusta? ¡Retirate, mi amor! Andá a escuchar el disco de Charly García. Andá a escuchar ‘Rompela’ que es un temón. No puedo creer la gente que se mete en un chat que dice que no le importa o que odia. ¿Para qué te metés? Ridículo, psicópata. ¡Andate a tu casa! ¡Tomátela!".

charly garcia la logica del escorpion nuevo disco grabacion.jpg

Charly Day: las mejores imágenes del evento especial que organizó OLGA

Este miércoles 23 de octubre, Charly García celebró sus 73 años. Con intención de brindarle un homenaje a uno de los cantantes más importantes del rock nacional, desde el canal de streaming OLGA, de Migue Granados, le realizaron un especial homenaje que contó con la presencia de varios artistas de renombre.

Olga presentó el "Charly Day" en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, un evento solidario que reunió a la audiencia a beneficio de la Fundación Sí, y logró juntar más de cuatro toneladas de comida. La entrada al show se obtuvo a cambio de un kit de donación, que se entregó en la puerta de Olga el día anterior, en una jornada colmada de gente en la entrada del estudio.

El evento contó con una programación extendida, con una previa desde el hall del teatro Coliseo que contó con la presencia de Julio Leiva, Evelyn Botto, Elial Moldavsky y Pedro Rosemblat, y la transmisión en vivo desde el teatro, conducido por Migue Granados y Lucas Fridman.

Embed

El line up estuvo compuesto por artistas de primer nivel, con la producción musical a cargo de Lito Vitale con una banda fija, integrada por Lito Vitale, Javier Malosetti, Sergio Verdinelli, Hernán Jacinto, Rama Molina, Ramiro Flores y Matías Scheines.

En medio de la transmisión, cuando llegó el turno de la interpretación musical de Pablo Granados y su hija Mery, quienes juntos cantaron el tema “Peperina”, Migue hizo emocionar a su padre con un regalo muy particular, un piano muy especial que su padre había querido tener desde su juventud.

El "Charly Day" fue una experiencia única que combinó música, solidaridad y entretenimiento y mucha emoción, reafirmando el compromiso de Olga con la cultura y la creación de experiencias inolvidables para la comunidad.

IR8_7727.jpg

OLGA CHARLY DAY EN NUMEROS:

- OLGA fue el canal de Youtube más visto del mundo con el Charly Day. (Fuente: Streamcharts)

- Entre Youtube y Twitch, el pico fue de 148 mil personas en vivo.

- Durante las más de 17 horas de transmisión, OLGA superó las 1.3 millones de vistas

- Durante el Charly Day, OLGA llegó a acaparar el 85% de audiencia consumiendo stream.

- El hashtag #OLGACharlyDay llegó a tendencia #1 en X en Argentina y entró en tendencia también en Uruguay.

- Más de 4 toneladas de comida recaudada.