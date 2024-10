Las crudas declaraciones de Charly García y Jorge Lanata al hablar de la muerte

"¿Qué te pasa con la muerte?", disparó la converación televisiva el conductor, que tras algunos rodeos Charly planteó fiel a su estilo: "Qué se yo... La muerte me parece una cosa tan rara. Y aunque mucha gente cree que yo estoy copado con la muerte no lo estoy ni ahí...".

Al tiempo que ante la consulta de si estuvo cerca de ella, el genial músico asintió con la cabeza y explicó: "Es como en las películas de terror, es como un fantasma que te hace así (lleva su mano a la cara como si lo chupase). Pero eso lo vi yo, no sé... por ahí lo alusiné".

Y en tren de detallar el episodio que lo llevó a tutearse con la muerte, Charly García contó que le pasó en una playa de Barcelona, cuando se estaba quedando en la casa de unos amigos. "En un momento me quedé en una pieza y a uno le agarró un ataque de epilepsia y lo tuve que reaminar. Entonces le agarré la lengua para que no se la trague, y me mordió. [Fue] una cosa espantonsa", relató.

Al tiempo que graficó cómo sintió la muerte frente a él: "Y en un momento me dejó de morder y yo dije 'se me fue', y sentí que tenía la mano en el buzón de la muerte, y que salía un aire helado y todo eso. Me pegué un jabón. Ahí le empecé a pagar piñas y se movió", recordó.

Por último, a pesar de asegurar que "hay tantas teorías de qué va a pasar cuando uno se muere", al referirise con una visión crítica a "la forma en que las religiones codifican y condicionan la vida a través de los mandamientos, prometiéndote algo mejor después", García se reconoció un hombre creyente. "Lo que no creo es que por sufrir acá, te van a dar una silla al lado de él", concluyó rotundo.

jorge lanata.jpg

El día que Charly García trató de "pelotu..." a Jorge Lanata: un cruce inolvidable

Corría el año 2000 cuando Jorge Lanata la rompía en la pantalla de América TV con su, a esta altura, mítico programa Día D, donde no sólo hacía sus editoriales de actualidad sino también eran imperdibles sus entrevistas a reconocidas figuras del ambiente político y artístico.

Así fue que en una de esas imperdibles charlas en el ciclo del periodista dijo presente nada menos que Charly García, una de las máximas estrellas del rock nacional, que parecía incontrolable.

Lo cierto es que el periodista llevó adelante la entrevista con el músico siempre caminando por la cornisa, aunque tratando de mantener el control de la conversación. Pero tratándose de Charly García, no fue del todo posible al punto de generarse un icónico cruce entre ellos.

Mientras Charly picanteó al periodista preguntándole sobre sus conocimientos de arte, y éste le dijo en la cara que se autocopiaba, el astro del rock tildó a Lanata de "pelotudo", en un cruce que no tuvo desperdicio y que bien vale la pena recordarlo textualmente.

-Charly García: ¿Sabés lo que es el arte?

-Jorge Lanata: No. ¿Vos?

-Charly García: Cagarte de frío (risas)

-Jorge Lanata: No es sólo eso. Hay un montón de gente que se caga de frío...

-Charly García: ¿A vos te parece que yo soy un artista?

-Jorge Lanata: No lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas, después te empezaste a copiar a vos y te das cuenta...

-Charly García: Yo pienso que vos sos un pelotudo.

-Jorge Lanata: Gracias

-Charly García: Pero bien...

-Jorge Lanata: ¿Y cómo es un "bien pelotudo"?

-Charly García: No sé. Sale por televisión...