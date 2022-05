La desubicada propuesta que le hizo Leticia Brédice a Yanina Latorre

Latorre aseguró que su marido quedó descolocado ante la situación, no sabía si era chiste o en serio. “Creo que ya llegó copeteada, y yo banco ese humor, pero a Diego le parece raro”, indicó ante la desorientación del exfutbolista.

“Te lo digo finamente, me dijo todo lo que me iba a hacer en el baño. Y Diego me dijo: ‘¿Habla en serio?’. Le digo, lo dice, y si yo arranco vamos, sino queda como una loca graciosa. Yo estoy acostumbrada a eso, pero mi marido se queda medio quieto cuando ve todo ese quilombo”, sumó la rubia en una entrevista radial con Marina Calabró.

Leticia Brédice aseguró que una famosa periodista le insiste para hacer "un trío"

Leticia Brédice sorprendió al revelar en vivo que Mariana Brey siempre la llamar para hacer un trío con su marido y ella. La confesión se dio en medio de una entrevista de la actriz con el ciclo Socios del espectáculo.

Leticia Brédice mandó al frente en vivo a Brey y la puso incómoda con la confesión. La actriz, que fue parte de la tira La 1-5/18 que marcó la vuelta de la ficción en nuestro país luego del parate por la pandemia de coronavirus, deschavó sin problemas a la panelista con este dato inesperado.

“Leti, Romina, Mariana Brey las saluda, ¿cómo están?”, saluda la periodista. “¿Quién habla, Mariana Brey? ¡Un aplauso para Mariana Brey!”, pidió Leticia.

“Brey, que siempre me invita para hacer un trío”, disparó Brédice sin ningún tipo de filtro. “Mis conversaciones de WhatsApp…”, respondió Brey nerviosa y la entrevista continuó por otro lado dejando sobre la mesa esto, que no negó la periodista.