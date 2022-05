Carmela Bárbaro habló del homenaje de Gerardo Rozín en los Martín Fierro

En este sentido, Carmela Bárbaro, la mamá de Elena, la hija menor de Gerardo, reveló que ni la nena ni Pedro recibieron una invitación de Aptra para ver el homenaje que le realizaron al conductor de La peña de Morfi.

“El homenaje a Maradona, tiene alguna polémica. ¿Fue tu hija Carmela al homenaje a Rozín? ¿Hubiera ido?”, quiso saber Doman. “No lo sé. Se lo hubiera preguntado, pero creo que no, que ella no hubiera ido”, le respondió Carmela.

“Tu hija tiene once años. ¿Te hubiera gustado que por lo menos la inviten, aunque dijera que no?”, quiso saber el conductor, a lo que su panelista le contestó de manera afirmativa.

“O sea que no la invitaron a tu hija, hija también de Gerardo Rozín, ni tampoco al hijo”, reiteró el conductor, para cerciorarse de haber entendido bien. “Ni al hijo, que es mayor, y que creo que no hubiera ido tampoco. No lo sé”, le señaló Bárbaro.

“Pero corresponde que lo hubieran invitado. Olvidos de Aptra”, sentenció Fabián Doman. “Y yo creo que sí”, concluyó Carmela

En la noche de los Premios Martín Fierro 2022 hubo un emotivo homenaje a Diego Maradona. Luis Ventura fue el impulsor de ese momento especial en la ceremonia, pero no salió como él lo pensó.

En una nota con Mañanísima, el presidente de APTRA expresó su indignación porque esa parte de la gala le dejó un sabor amargo.

"Se sabía que estaba el homenaje a Maradona. No estaba en claro cómo iban a hacerlo. A mí me lo plantearon de una manera y, al aire, pasó algo completamente diferente", exclamó.

Por otro lado, Ventura señaló que le llamó la atención la ubicación que le dieron a Dieguito Fernando y su mamá, Verónica Ojeda. "Me incomodó verlo a Dieguito en el fondo del salón. Y se la bancó hasta el final", añadió.

El presidente de APTRA reconoció que la ex pareja del astro y su hijo iban a estar en el escenario, pero en Telefe decidieron dar marcha atrás. "La idea del final era homenajear a Diego Maradona y que estuviera parte de la familia en el escenario", remarcó.

El periodista reveló que, a último momento, desde el canal le informaron cómo iban a realizar el homenaje. "Me comunicaron que iban a pasar una retrospectiva de imágenes y que no iba a subir nadie", sentenció.