Mariana Brey reveló quién se fue peor del grupo de LAM

Y ahí contó cuál fue la angelita que peor se retiró del grupo: “Tal vez, la que se fue peor del grupo fue Evelyn Von Brocke. No tiene que ver con que sea buena o mala compañera. Lo que más me cuesta de cualquier compañera es no encontrar la confianza, ella se termina yendo por una interna que tuvo con Yanina Latorre al aire, pero venía acumulando distintas situaciones que hicieron que nunca pudiera entrar al grupo. Yo no podría trabajar en un grupo donde sientan que me excluyen”.

“LAM tiene como ese plus de que genera gente que está fanatizada con el programa y lo que me sorprende es al público joven que ha cautivado. Tengo que pensar que algo bueno está por venir. No sabemos dónde iremos pero lo que importa es que es el principio de un nuevo camino”, cerró Mariana Brey, de 43 años.

-Mariana Brey-

Las vacaciones de Mariana Brey con su actual pareja ¡y su ex!

La panelista de LAM Mariana Brey contó cómo fue la curiosa experiencia de pasar un fin de semana de vacaciones con su actual pareja, Pablo Melillo, y su ex marido, Leo Schmerkin. “Somos una verdadera familia ensamblada”, dijo la panelista en LAM, ante la sorpresa de sus compañeros.

“Por ahora, que yo sepa, no está en pareja. Debe tener alguna pero no la conozco. Mi hijo es muy reservado y Leo también”, se sinceró Mariana Brey sobre el presente sentimental de su ex. Y remarcó la buena onda que existe entre su actual pareja y su ex: “Este es un mérito de ellos. Yo no soy una persona que ponga trabas”.