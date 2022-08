La determinante frase de Pepe Cibrián sobre su amistad con Georgina Barbarossa

"Ella cometió un acto muy doloroso para mí. A tres días de haber hablado de Nahuel, me llamaron de la producción si podíamos ir a su programa para que ella nos pidiera disculpas. Le respondí: ¿Voy a ir para darle rating?", detalló Cibrián en el programa de Flor de la V.

La conductora le preguntó si aceptaría encontrarse con la figura de Telefe para tratar de arreglar las cosas, pero el director teatral fue tajante. "No tengo ganas de verla. No me atrae. Es muy feo lo que hizo", remarcó.

Por último, Pepe le recriminó a Georgina que no usó su ciclo, A la Barbarossa, para defenderlo tras las críticas que recibió por su relación con su joven pareja. "¿Por qué no habla ahora en su programa? Tiene un programa: podría haber salido a defenderme de los ataques que recibí. Eso habría cambiado todo", sentenció.

La reacción de Nahuel Lodi, el marido de Pepe Cibrián, tras el video donde está besando a otro hombre

Hace unos días, en Intrusos (América TV), estalló un escándalo luego de la aparición de un video, donde aparece Nahuel Lodi, el marido de Pape Cibrián besándose con un joven, según contó el periodista Gonzalo Vázquez.

Después de pasar el material al aire, el panelista reveló que se comunicó con la pareja del director teatral, quien le indicó que no tienen intenciones de hacer declaraciones, al menos por ahora: "Le mostré las fotos. Me dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa".

De todos modos, Cibrián tendría intenciones de poner un punto final a su relación con el joven. "A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel", explicó Vázquez.