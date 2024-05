La devastadora confesión de Furia en Gran Hermano sobre su relación con Mauro Dalessio

Acto seguido, nominó y fue con todo contra su examigo y socio de juego peluquero: “Le voy a dar los primeros dos votos a Noelia (amiga de Emma). El otro va a ser por estrategia y se lo voy a dar a Sol (amiga de Flor)”.

“Los motivos de los dos primeros votos son los siguientes, y espero que sea placa negativa porque acaban de sacar un sobre y puede ser placa positiva… y me enoje”, señaló Furia.

Luego agregó: “Estoy esperando que Emma entre en placa. Me gustaría que se vaya de la casa. Intento que la casa me vote para ver si podemos llegar a un versus con Emma”.

En ese punto, Juliana volvió a referirse a Dalessio y a exparticipantes con los que terminó conflictivamente su relación por priorizar a Vich.

“Siento que Mauro también me dijo que tengo un trabajo muy grande por hacer. Voy a intentar terminar su trabajo”, expuso Scaglione.

Las declaraciones de Furia tras la salida de Mauro en Gran Hermano

“Creo que muchos de mis compañeros me van a aplaudir un montón, de los que están afuera esperando. Y les quiero decir que me disculpen, que me di cuenta tarde”, resaltó Furia.

Antes de abandonar el confesionario, Furia sorprendió a blanquear su profunda tristeza por la eliminación de Mauro: “Hace tres días que me la paso llorando como una pelotuda porque siento mucha culpa por no haber hecho el trabajo antes. Y tampoco sé el poder que tengo o el poder que no tengo”.

“Estoy un poco angustiada, pero a esta altura del juego tengo que tener fuerza. Yo soy fuerza y energía. Así voy a llegar hasta donde llegue”, cerró Juliana “Furia” Scaglione, contundente.