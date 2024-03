La devastadora frase de Furia contra las chicas de Gran Hermano tras un nuevo cruce con Cata

Y si bien Alfa terminó yéndose antes de tiempo tras hablar más de la cuenta, cruzarse con varios participantes y alterarse al punto de sufrir un pico de presión que terminó en su internación, Furia y Cata quedaron claramente enfrentadas, al punto tal que la doble de riesgo ni siquiera quiere compartir el cuarto con las mujeres de la casa.

Así lo hizo saber la propia Furia en el dormitorio de los hombres. Esta madrugada frente a Mauro, Emmanuel y Ariel Ansaldo, confesó que no le gusta para nada dormir en la habitación de las chicas, y se refirió a ellas asegurando que es donde están "todas esas nefastas".

Y mientras Mauro la invitó a dormir con él, Furia continuó con su argumento contra sus compañeras: "Andá a dormir allá y fijate cómo te levantás al otro día, acá hay otra energía". Al tiempo que en otro momento de la charla, Juliana disparó contundente contra su ex amiga, Catalina Gorostidi.

"Tiene a toda la gente metida ahí adentro (...) no me gusta esto, la casa está re linda", expresó Juliana. Y Emma aprovechó para meter púa contra Cata al deslizar: "Y eso lo provoca ella y lo va a seguir provocando. Es un embole", mientras que Furia reaccionó molesta preguntando "¿No estaba emocionada con Big Ari? ¿Y dónde está? Lo desterró, no le interesa más", frente a la atenta mirada del parrillero que evitó meterse en el conflicto.

Gran Hermano: Cata enfrentó a Furia y se desató una guerra inesperada en la casa

Las cosas no están nada bien entre Catalina Gorostidi y Furia en la casa de Gran Hermano. El fugaz ingreso de Alfa al juego, generó un rotundo cambio en el vínculo entre ellas y todo indica que no volverá a ser como antes.

Este miércoles, Cata enfrentó a Juliana, con el corazón en la mano. La médica pediatra le dejó en claro que no aprueba su cercanía con el ex participante de la edición anterior del reality.

"A mí no me está haciendo bien esto.... Yo pensé que era mi amiga en serio", le dijo. "¿Me estás jodiendo?", reaccionó la estratega, desconcertada con lo que estaba escuchando.

Furia Cata.jpg

"Ayer hablamos y fue suficiente. Te dije: 'disfrutá la casa'. Y mirá lo que pasó, te trajeron a alguien que te cae bien", sumó Furia, intentando cambiar la forma de ver las cosas de su amiga.

"No es mi amigo, pero él sabe lo que yo sufrí con Alfa afuera", retrucó Cata. "Yo soy tu amiga, por más que Alfa me diga cualquier cosa", añadió Furia. "A mí hay cosas que me lastiman. Sinceramente, yo estoy con ganas de irme a la mierda", remató la médica, dejando en evidencia que hay un punto de inflexión en la relación.