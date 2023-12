La distante actitud de Yanina Screpante en medio del peor momento del Pocho Lavezzi

“Me escribí con Yanina Screpante y estaba un poco sorprendida de toda la información", indicó el conductor. Y añadió sobre esa reciente conversación: "No sabía nada, no tiene contacto ni con él ni con la familia de Lavezzi. Me dijo que desde hace años no sabe nada de su vida privada”.

Y observó: “La noté consternada, pero sin querer opinar demasiado. Me dijo que desde hacía varios años que no sabía nada sobre la vida privada de él”.

Por su parte, Paula Varela dio detalles de la conflictiva separación que tuvo Screpante con Lavezzi luego de ocho años en pareja por la división de bienes, tema que aún sigue judicializado.

“Recién a mitad del 2024 ya tendría una resolución. Ella pide 15 millones de dólares por compensación económica. El departamento de acá ya la perdió”, precisó la panelista.

Máxima preocupación por la salud del Pocho Lavezzi: "Estaba muy..."

El Pocho Lavezzi llegó este jueves a la Argentina en avión sanitario proveniente de Punta del Este luego del confuso episodio donde terminó internado con heridas. En este contexto, hay preocupación por la salud mental del Pocho Lavezzi en su entorno, según explicaron en el programa Mañanísima, El Trece.

Estefi Berardi explicó “la familia (de Lavezzi) no quiere dar demasiada información y es entendible. Lo que me dicen es que él estaba muy alterado y muy nervioso y llegó así también al sanatorio Cantegrill. Se fracturó el omóplato, tiene hoy el brazo inmovilizado”.

“No estaba con su celular. Varios amigos le escribieron directamente a él ayer para preguntarle si estaba bien y los mensajes no le llegaban, quedaban con una sola tilde porque no estaba el celular activado o lo tenía en modo avión”, agregó la panelista. Y remarcó: “Es producto también del estado de nerviosismo por el que llegó, estaba un poco alterado”.

Por su parte, Lucas Bertero apuntó: “Estamos hablando de un tema de salud mental. No está pasando por un buen momento desde hace un tiempo bastante largo. Esto se sabía, pero no era público”.

Majo Martino indicó al respecto de salud del ex futbolista de 38 años: “Acá estamos hablando de un tema de excesos. Yo hablé con un amigo íntimo del Pocho y la verdad que están muy preocupados por la salud mental del Pocho porque está en un círculo donde es muy difícil salir”.

“Como él no hace explícito el tema que está atravesando nosotros nos vamos a limitar a no hablar de qué tipo de excesos por respeto, pero están muy asustados porque porque el hermano del Pocho, que es quien estaba con él y fue quien lo socorrió, está metido en el mismo tema que él. Entonces es muy difícil para ambos este tema. No saben qué hacer”, añadió la panelista.

E insistió en que “el Pocho se va a Punta del Este que es el epicentro de los excesos. Se acuerdan que 24 años atrás pasó lo mismo con Maradona que por ese tema también terminó en el Cantegrill. Es un lugar al que va sin el hijo y donde se permite relajarse y hacer un montón de cosas. Y terminó como terminó. Arrancó a las seis de la tarde y terminó a las cinco de la mañana”.

Ahí Berardi sumó: “Lo que me dicen desde el sanatorio porque hablé con gente de ahí, es que él llega porque se quebró el omóplato, pero me dicen que él tenía algunas pequeñas lesiones, que lo voy a poner en potencial, porque parecerían ser de arma blanca. No eran graves, eran superficiales".

"Lo que le hicieron en la clínica, básicamente fue desintoxicación, o sea, desintoxicarlo", cerró Martino.