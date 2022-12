La dramática historia de un participante de Los 8 escalones del millón que tuvo final feliz

matías albañil con Guido Los 8 escalones del millón -captura.jpg

“Ese fue el motivo por el que vine. Le tienen que hacer una operación, y ya recorrí los hospitales públicos, la Casa Cuna, el Garrahan, y te dicen mandá mail, llamá por teléfono, no te atiende nadie. Tiene todos los ojos lastimados, y eso me rompe el corazón, lo que me trajo hasta acá”, explicó el participante entre lágrimas.

Fue allí cuando la genial actriz María Valenzuela, jurado invitada por esos días, conmovida al escuchar al participante se ofreció a ayudarlo: “Guido, si me permitís, yo conozco gente del Garrahan, así que me voy a poner en comunicación, y necesitaría los datos de Matías para que lo tengan en cuenta como urgente”. “Muchísimas gracias”, le agradeció Matías.

Qué pasó con Laureano tras el paso de su papá por Los 8 escalones del millón

Lo cierto es que desde aquella noche en Los 8 escalones del millón apenas pasaron algo menos de dos meses, y gracias a la exposición del caso y la acción de la actriz, quien sabe de dolencias propias y ajenas, la intervención quirúrgica de Laureano felizmente acaba de realizarse.

Casi como un regalo de fin de año para el nene, y también para sus papás -Matías y Patricia-, el chiquito recibió por fin la atención que necesitaba en carácter urgente y ya está en proceso de recuperación.

posteo María Valenzuela - Laureano operado de sus ojos.jpg

"Les cuento que Laureano ya fue operado! El ojito izquierdo quedó perfecto! El derecho todavía está obstruido pero con gotas, masajes, más la intervención puede que se destape ! Hermoso Laureano con su bata y su gorro quirúrgico", informó en las últimas horas María Valenzuela ante las consultas de sus más de 100 mil seguidores virtuales que no olvidaron el caso.

Mientras tanto, la talentosa actriz se apresta para debutar este 4 de enero con Tom, Dick y Harry en el Multiteatro porteño, junto a Mariano Martínez, el Bicho Gómez y Yayo Guridi, bajo el debut de Nicolás Cabré en la dirección teatral. Allí encarnará a una asistente social que tiene una oficina de adopción de bebés, y deberá entrevistar a la pareja protagónica para ver si están aptos generándose todos los enredos propios de un vodevil.