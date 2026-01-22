Thiago Medina dio señales de soltería y lanzó un duro mensaje contra Daniela Celis: "A llorar..."
Un posteo de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, reavivó los rumores de crisis con Daniela Celis tras un mensaje que no pasó desapercibido. La reacción del mediático llegó luego de que la influencer se mostrara angustiada en redes. Qué pasó.
22 ene 2026, 16:45
Una serie de historias en Instagram de Thiago Medina encendieron las alarmas sobre una nueva crisis de pareja con Daniela Celis y dejaron una frase que muchos interpretaron como un dardo directo a la mamá de sus dos hijas. Con una selfie musicalizada y un mensaje filoso, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) dejó entrever que estaría nuevamente soltero.
Todo ocurrió luego de que Daniela se mostrara visiblemente angustiada desde Pinamar, donde está trabajando como parte del equipo del streaming de Nico Occhiato. La influencer confesó que la distancia con sus hijas le está resultando muy dura y que incluso evita hacer videollamadas porque las nenas se quedan llorando. Ese descargo, que se viralizó rápido, habría sido el detonante del explosivo posteo de Thiago.
En medio de historias familiares jugando con las pequeñas, el joven sorprendió al subir una imagen acompañada por la canción “Soltero”, del dúo Juhn y Pusho, cuya letra habla de desconfianza, desamor y vida sin compromisos. Pero lo que más ruido hizo fue la frase que agregó sobre la foto: “A llorar a la iglesia”, junto a emojis sugestivos, lo que fue leído como una respuesta sin filtro.
La relación entre Thiago y Daniela viene marcada por idas y vueltas desde hace tiempo: separaciones, reconciliaciones y un fuerte acercamiento durante la recuperación del exGran Hermano tras su accidente en moto. Sin embargo, las últimas señales en redes parecen indicar que el vínculo atraviesa nuevamente un momento tenso y distante, aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente.
Por qué Daniela Celis estuvo al borde del llanto en redes sociales
Daniela Celis atraviesa un momento de fuerte sensibilidad mientras se encuentra haciendo temporada de verano con el streaming de Luzu en Pinamar, lejos de sus hijas. A través de un video que compartió en Instagram, la exGran Hermano se mostró visiblemente movilizada y admitió que la separación le está costando más de lo que imaginaba.
“Día 2. Este día es duro, amigos”, expresó en el clip, donde también contó que la situación le genera un impacto físico y emocional. Según relató, evita hacer videollamadas con las nenas porque, después de verlas, ellas quedan angustiadas y llorando. “Me está dando algo que me está matando”, confesó, con total honestidad.
Para intentar sobrellevar la distancia, Daniela le pide constantemente a Thiago Medina que le mande videos de las pequeñas para poder verlas y sentirlas un poco más cerca. Incluso reconoció que la angustia le está pasando factura en el cuerpo: se mostró algo disfónica y admitió que emocionalmente se está exigiendo demasiado.
A pesar del mal momento, la influencer destacó que el trabajo la ayuda a distraerse y a mantenerse enfocada en lo positivo. “Por lo menos voy a aprovechar a bañarme tranquila. No lagrimeé hoy, pero estamos bien. Todo es posible”, cerró, dejando un mensaje de resiliencia en medio de la nostalgia.