La drástica decisión de Luis Ventura que sorprendió a todos: "Nadie me va a señalar de..."

Embed

Ventura deslizó que hay algunas personas en el club que dudan de su honestidad. "Hay una situación de un HDP... que lo voy a ir a buscar. Lo anticipo para cuando salga en Policiales. Nadie me va a señalar a mí o ninguna de mis jugadores como un corrupto porque no lo soy. Soy un tipo digno", remarcó.

Por último, el periodista dijo que se sintió traicionado. "Sé que hubo gente que me ha traicionado, gente de ahora y gente de otras administraciones. Les molestan mis 8 años en el Victoriano, un club humilde, de barrio, al que le di todo", cerró.

La palabra de Luis Ventura tras salir de su intervención quirúrgica

Luis Ventura se sometió a una cirugía programada en la Clínica Trinidad, tal como había anunciado semanas atrás en diálogo con este medio. Si bien las intervenciones que se tenía que realizar eran dos, la segunda la realizará a principios del año que viene.

Al finalizar la intervención, el periodista se hizo presente en sus redes sociales y compartió un mensaje de agradecimiento y llevó tranquilidad sobre lo que fue el procedimiento y su estado de salud.

Con una imagen desde la habitación del centro médico, Ventura escribió: "Listo...a otra cosa. No me morí, no me fui a ningún lado, no volví de ningún lado. El Dr. Cabral me operó, monitoreó el Dr. Beherens en la Trinidad y Miguel y José me arreglaron la tele para ver a Mazzocco".

"Pasó El florista de los Famosos Roberto... me tiró pétalos de rosas y me dejó caramelos que no puedo comer... pero el amor es más fuerte", sumó.

Finalmente, agradeció a sus seres queridos por el apoyo y el cariño y de forma positiva concluyó: "Gracias a todos e iré respondiendo ante tanto cariño... siempre con mis hijos, mi hermano, mi familia y amigos... Los quiero y voy por más!!".