Luis Ventura confirmó el estricto tratamiento que deberá afrontar tras su internación

"Es algo que hago todos los años y sabía que los puntos fosforescentes iban a ser el sobrepeso y la glucemia en sangre", reconoció y mencionó que ahora tendrá que cumplir con un estricto tratamiento nutricional. "Tengo que bajar entre 12 y 15 kilos", remarcó.

Luis Ventura también se refirió a las cirugías que tiene que realizarse en breve. "Me tengo que realizar dos intervenciones importantes. Una es íntima y la otra es en la cadera", sostuvo, como adelantó en una nota con PrimiciasYa.

"Me tendría que haber operado ayer, pero no quise porque tenía un par de compromisos. Y la otra operación la estoy empezando a programar. Es con anestesia total, la intervención dura cerca de una hora. Es una operación de cadera, yo tengo destrozado el fémur de la pierna derecha", detalló.

Por último, el presidente de APTRA explicó de qué se trata la cirugía que debe practicarse en el corto tiempo. "Se llama fimosis, eso tengo. Me generaba ardor, estrías sangrantes, era antihigiénico. Es la circuncisión que utilizan los judíos cunado nacen los chicos, para que la gente entienda. Me dijeron que es con internación de un día, con anestesia general. Sería el miércoles que viene", concluyó.

Luis Ventura quebró en llanto al contar el momento más duro de su vida

Hace unas semanas en A la tarde (América TV), Luis Ventura protagonizó un momento muy emotivo. El periodista quebró en llanto al recordar la muerte de un familiar, que lo marcó a fuego porque no pudo despedirse como lo hubiese deseado.

"El mayor de los hermano de mi viejo, José Ventura, fue el primer plantel campeón de River, en el año 20. Fue un tío maravilloso", comenzó narrando.

"Un día me llaman y me dice que estaba internado. Estaba en una clínica que quedaba en la facultad donde yo estudiaba", añadió. "Tenía previsto ir antes de entrar a estudiar. Cuando llego a la recepción de la clínica, quiero entrar y me dicen: 'terminó el horario de visitas'", siguió.

Ventura mencionó que optó por irse, aunque luego descubrió que luego iba a arrepentirse de esa decisión. "Yo si me hubiera puesto en 'perro', entraba, pero bueno, dije: 'no lo veo hoy, lo veo mañana'", señaló y agregó: "A la medianoche recibí un llamado diciéndome que mi tío había muerto".

Al finalizar, el panelista -visiblemente movilizado- expresó que nunca pudo superar no haberlo visto a su tío antes de su partida. "Fue una puñalada en el medio del pecho. Es una asignatura pendiente porque le fallé a alguien que no me falló nunca, al tío José", concluyó.