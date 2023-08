La drástica decisión que tomó el Kun Agüero tras ver a su ex con otro hombre

La influencer compartió una imagen de La China Suárez en primer plano y, de fondo, se la veía a Sofía muy pegada a un asistente. Y ahí detalló: “Veo que filman a una famosa y de fondo me encuentro a una chica, chocha de la vida charloteando y a los besos con un muchacho… Pienso, pero ella se separó hace muy muy poco y las cosas no estaban definidas entre ellos…”.

“A él le habrían mandado este video, la llama más rápido que inmediatamente y ella le confirma todo, no le niega nada”, contó Pochi en stories de Instagram.

“Ella cansada de sentirse una cornuda, se viene a vivir a Argentina y se instala en un departamento del Kun en Olivos, que él ahora querría que se vacha (sic) de ahí, pero ella le habría dicho ‘mandame a desalojar’”, agregó.

“Hace poquito, él le habría cortado la tarjeta de crédito, las intenciones de ella serían pedir una compensación por los años que lo acompañó en el exterior. Lo que me cuentan es que él igualmente está super triste y que querría recuperarla. La típica, quiero lo que ya no tengo”, cerró.

Polémico vaticinio del tarot sobre Kun Agüero tras reconciliarse con Sofía Calzetti

En los primeros días del mes de agosto, tras 4 años de relación, el Kun Agüero se separó de Sofía Calzetti. “Estoy más solo que nunca”, expresó el ex jugador en un tuit al confirmar el fin de la relación.

Sin embargo, en una nota con PrimiciasYa, el ex futbolista dejó abierta la posibilidad a una reconciliación. "Nos tomamos un tiempo, después veremos qué pasa", declaró.

Este jueves, en el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Mañanísima, la tarotista Fabiana Aquin vaticinó un giro drástico en la vida sentimental del Kun Agüero.

"¿Volvió con Sofía? A mí él me dijo que estaban en un impasse. Que estaba todo bien y no se sabía", comentó Estefi Berardi y sacó una carta para saber el futuro del ex jugador.

"En cualuier momento conoce a alguien, eh", advirtió Aquin. "Yo veo en las redes que no para de likear chicas", acotó la panelista. "Está conociendo gente", remarcó la tarotista.

"¿Por ahora con Sofía es un no?", quiso saber Pampito. "Con Sofía hay una tranquilidad. No quiere decir que no vuelvan. Por ahora no. El tiempo dirá. Hay que esperar. No está terminado", finalizó Aquin.