La drástica decisión que tomó Graciela Borges tras su contundente discurso en los Martín Fierro de Cine

Y contó: "La verdad los abrazo, piensen como piensen, y gracias por este tiempo juntos, cierro mi Twitter, con tristeza pero con amor".

El lunes pasado, en la entrega de los Premios Martín Fierro, la actriz recibió un reconocimiento por su trayectoria y en el escenario había hecho un fuerte pedido: "No nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos cómo tenemos que hacerlo. Toda la tribu amada, acá, sabe cómo hacer cine, que no nos digan más cuántos espectadores debemos meter para ser buenos, no es algo en lo que pensemos siempre”.

En ese mismo discurso también había resaltado: “no bajemos los brazos, porque sino no vamos a poder seguir haciendo esto, porque el mundo está lleno de imágenes del cine argentino, y a veces parece que olvidaran eso, que nos hicieran dar todo el tiempo pruebas de qué grandes somos. En el mundo el cine argentino está colocado de una manera impresionante,lo sabemos, y estamos felices de ello. Ganamos premios en festivales, pero lo que más amamos es hacerlo, que nos dejen hacerlo, que nos apoyen, pero que nos dejen contar lo que queremos.

